Başbakan Yıldırım'dan AB'ye sitem

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'ın Varna kentinde Pazartesi düzenlenen Türkiye-AB zirvesine ilişkin, "Zirvede AB'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedik" dedi.

AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada "AB'ye tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz" diyen Yıldırım, "Eğer bu iş olacaksa, her iki tarafın da çıkarlarına uygun şekilde olmalıdır. Olmayacaksa kararı bizden önce Avrupa vermek durumundadır" sözlerini kullandı.

Yıldırım, "Türkiye'nin Avrupa Birliği karnesi, tüm taahhütlerin yerine getirildiği sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemeler sebebiyle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor" dedi.

Varna'da çözüm yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Varna'da Avrupa Birliği'nin en üst düzey iki ismi olan Konsey Başkanı Donald Tusk ve Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile bir araya gelmişti. Uzun zamandır sorunlu olan Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşen zirvenin ardından AB tarafından yapılan açıklamada sorunların çözümüne dair bir uzlaşma ya da çözüme ulaşılamadığı bildirilmişti.