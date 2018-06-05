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Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması: Çare bulmak mecburiyetindeyiz

05.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, hükümet olarak bedelli askerlik sorununa bir çare bulmak zorunda olduklarını söyledi. Yıldırım, "İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması: Çare bulmak mecburiyetindeyiz

Başbakan Binali Yıldırım, hükümet olarak bedelli askerlik sorununa bir çare bulmak zorunda olduklarını söyledi. Yıldırım, "İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak" dedi.

Yıldırım, Van mitinginin ardından kentte yayın yapan Kanal M televizyonunda "Seçim Özel" programına katıldı.

Seçimden önce bedelli askerlikle ilgili çalışmaya yapılamayacağını, buna zaman olmadığını söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz.

"5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz."

'Askerlik olmayınca kız vermiyorlar'

"Askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor" da diyen Yıldırım, bu durumda insanların boşlukta beklediklerini, insanlara bunu yapmaya hakları olmadığını söyledi.

Tüm bu nedenlerle soruna mutlaka bir çözüm getireceklerini belirten Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zafiyete düşmesine ise izin vermeyeceklerini vurguladı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra profesyonel orduya geçtiklerini de hatırlatan Yıldırım, "Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok" dedi.

Türk askerleri

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Pazartesi günü Star TV'nin "Seçim Özel" programında bedelli askerlik konusunun gündeminde olmadığını açıklamıştı.

İnce, seçimler öncesi "askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmanın da kendilerine yakışmayacağını" söylemişti.

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması: Çare bulmak mecburiyetindeyiz

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