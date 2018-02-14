Başbakan Yıldırım'dan Deniz Yücel Açıklaması

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler büyük bir sınav verdi. Berlin’in darbe girişimi konusunda ilk başlarda çekimser tutumu Ankara’da tepkilere neden olurken, ardından Almanya’da bulunan bazı Diyanet imamlarının FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişileri fişlediği iddiaları, Türk istihbaratının Almanya'ya listeler vererek, ülkeye sığınan üst düzey asker ve bürokrat FETÖ’cülerin iadesini istemesi, referandum sürecinde AK Partili siyasetçilere miting yasağı ve Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden ayrılmaları çok tartışılan konulardı.

Son haftalarda diyaloğun düzelmesini amaçlayan karşılıklı adımların sıklaştığı gözlemlenirken, iki ülke arasında en çok konuşulan konulardan biri Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması oldu. Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat’ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tam bir yıldır iddianamesiz tutuklu durumda bulunan Yücel’in ne zaman mahkeme karşısına çıkarılacağı bilinmiyor. Alman hükümeti çeşitli fırsatlarda, Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulunarak, basın ve düşünce özgürlüğü konusunda eleştirilerini sürdürürken,Türkiye ise Yücel'in serbest bırakılmasına genelde karşı tavır aldı, ancak son zamanlarda daha ılımlı mesajlar da verdi.