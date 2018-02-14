Başbakan Yıldırım'dan Deniz Yücel Açıklaması

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler büyük bir sınav verdi. Berlin’in darbe girişimi konusunda ilk başlarda çekimser tutumu Ankara’da tepkilere neden olurken, ardından Almanya’da bulunan bazı Diyanet imamlarının FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişileri fişlediği iddiaları, Türk istihbaratının Almanya'ya listeler vererek, ülkeye sığınan üst düzey asker ve bürokrat FETÖ’cülerin iadesini istemesi, referandum sürecinde AK Partili siyasetçilere miting yasağı ve Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden ayrılmaları çok tartışılan konulardı.
Son haftalarda diyaloğun düzelmesini amaçlayan karşılıklı adımların sıklaştığı gözlemlenirken, iki ülke arasında en çok konuşulan konulardan biri Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması oldu. Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat’ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tam bir yıldır iddianamesiz tutuklu durumda bulunan Yücel’in ne zaman mahkeme karşısına çıkarılacağı bilinmiyor. Alman hükümeti çeşitli fırsatlarda, Yücel'in serbest bırakılması çağrısında bulunarak, basın ve düşünce özgürlüğü konusunda eleştirilerini sürdürürken,Türkiye ise Yücel'in serbest bırakılmasına genelde karşı tavır aldı, ancak son zamanlarda daha ılımlı mesajlar da verdi.
Yarın Başbakan Angela Merkel’le Berlin’de bir araya gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım, bugün Alman televizyon kanalı ARD’ye verdiği bir demeçte "Deniz Yücel’in kısa bir süre içinde serbest kalacağını umuyorum. O konuda yakın bir dönemde bir gelişme olabilir," dedi. Yıldırım, böyle bir kararı hükümetin değil, adli kurumların vermesi gerektiğini de açıkladı.
Ocak ayında meslektaşı Sigmar Gabriel’le Goslar’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Yücel’in tutuksuz yargılanmasına karar verilebileceğini ifade etmişti. Gabriel ise bugün yaptığı bir açıklamada, "Bizim açımızdan tek bir hedef söz konusu: Deniz Yücel'in serbest bırakılması," dedi. Konuyu son haftalarda sürekli olarak meslektaşı Çavuşoğlu ile konuştuklarını duyuran ve Yücel’in hukuk devleti kurallarına uygun hızlı bir şekilde yargılanmasını isteyen Gabriel, muhabirin tutukluluğunun Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde önemli engellerden biri olduğuna da dikkat çekti.
Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Federal Devlet Bakanı Michael Roth, "Deniz Yücel serbest bırakılmadan Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesinin düşünülemeyeceğini," ifade ederken, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ise, Başbakan Angela Merkel'den Yıldırım’la görüşmesinde Deniz Yücel'in durumunu gündeme getirmesini istedi.
Diplomatik kaynaklar, Merkel-Yıldırım buluşmasında Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, Almanya’ya sığınan FETÖ zanlıları ve Yücel'in durumunun öncelikli konular olacağını aktarıyor.
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