Başbakan’dan Yunanistan’a Sert Tepki

Yunanistan’ın, Türkiye’nin 2016’daki darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’le bağlantılı 8 firari askerden birini adli kontrol şartıyla serbest bırakmasına Başbakan Binali Yıldırım sert tepki gösterdi.

Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. FETÖ örgüt üyelerinin korunması, kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil. Düşmanımız onların da düşmanı olmalı. Ülkemizde darbe girişimine katılmış FETÖ üyelerine kucak açılması kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

“Maalesef FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir liman olarak görmeye başladı” ifadelerini kullanan Binali Yıldırım, Atina’nın suçluları iade etmesini umduklarını söyledi. “FETÖ mensuplarının Yunanistan-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz” diye konuştu.

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerden Süleyman Özkaynakçı'yı geçici bir süre kontrol şartıyla yeniden serbest bıraktı.

Özkaynakçı’nın iltica talebi Aralık sonunda kabul edilmişti. Temyiz Mahkemesi, Yunan hükümetinin itirazı üzerine, iltica hakkını askıya almıştı

8 Türk subay darbe girişimi gecesi sonrası TSK’ya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.