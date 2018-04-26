'Basın Özgürlüğü İhlallerine Karşı Sesimizi Yükseltmeliyiz’

Dünyada basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar ve bu alanda atılması gereken adımlar Washington’da düzenlenen panelde tartışıldı. Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu Yayın Yönetim Kurulu BBG, George Washington Üniversitesi ve Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde konuşmacılar, basın özgürlüklerine sahip çıkılmasının önemini vurgulayan mesajlar verdi.

Amerika’nın Sesi Genel Müdürü Amanda Bennett, ekibine, muhabirlerinin tacize ya da saldırıya uğradığı, tehdit edildiği, eşyalarının çalındığı, saatlerce gözaltında tutulduğu, sorguya maruz kaldığı ülkelerin listesini istediğini ve kendisine uzun bir liste sunulduğunu anlattı. Panelde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerin listesini paylaşan Bennett, gazetecilerin başına gelen bu tür olaylara Amerika ve tüm dünyada yeterli duyarlılığın gösterilmediği eleştirisinde bulundu; bu konuda güçlerini birleştirip seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

“Tüm dünya bu tür olaylara boyun eğmeye başlıyor. Amerika’da da kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Bu tür olaylara karşı, gazetecilere tehditlere, yalan haberlere karşı sesimizi çıkarmada ahlaki sorumluluklarımızı terkedip korkakça davranıyoruz. Bu konuda daha etkili olmalıyız.”