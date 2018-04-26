HABER

'Basın Özgürlüğü İhlallerine Karşı Sesimizi Yükseltmeliyiz’

26.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Dünyada basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar ve bu alanda atılması gereken adımlar Washington’da düzenlenen panelde tartışıldı. Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu Yayın Yönetim Kurulu BBG, George Washington Üniversitesi ve Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde konuşmacılar, basın özgürlüklerine sahip çıkılmasının önemini vurgulayan mesajlar verdi

'Basın Özgürlüğü İhlallerine Karşı Sesimizi Yükseltmeliyiz’

Dünyada basın özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlar ve bu alanda atılması gereken adımlar Washington’da düzenlenen panelde tartışıldı. Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu Yayın Yönetim Kurulu BBG, George Washington Üniversitesi ve Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen panelde konuşmacılar, basın özgürlüklerine sahip çıkılmasının önemini vurgulayan mesajlar verdi.

Amerika’nın Sesi Genel Müdürü Amanda Bennett, ekibine, muhabirlerinin tacize ya da saldırıya uğradığı, tehdit edildiği, eşyalarının çalındığı, saatlerce gözaltında tutulduğu, sorguya maruz kaldığı ülkelerin listesini istediğini ve kendisine uzun bir liste sunulduğunu anlattı. Panelde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerin listesini paylaşan Bennett, gazetecilerin başına gelen bu tür olaylara Amerika ve tüm dünyada yeterli duyarlılığın gösterilmediği eleştirisinde bulundu; bu konuda güçlerini birleştirip seslerini yükseltmeleri gerektiğini vurguladı.

“Tüm dünya bu tür olaylara boyun eğmeye başlıyor. Amerika’da da kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Bu tür olaylara karşı, gazetecilere tehditlere, yalan haberlere karşı sesimizi çıkarmada ahlaki sorumluluklarımızı terkedip korkakça davranıyoruz. Bu konuda daha etkili olmalıyız.”

Bennett, objektif bir gerçekliğin var olduğu fikrinin sorgulanmasını da eleştirdi.

“İnsanların doğruya inandığını, doğrunun peşinde olduğunu, Kamboçya’da, İran’da ya da başka ülkede olsun, önemli gelişmeler olduğu zaman doğruyu bulmak için bize baktıklarını söylediğimde bunun şüpheyle karşılanmasından hoşlanmıyorum. Birçoklarının, bir doğrunun, objektif gerçekliğin olduğu ve bunun için mücadele etmemiz gerektiği fikrini terkettiği yaklaşımından hoşlanmıyorum. Bu dehşet verici bir durum ama atabileceğimiz adımlar var ve daha fazlasını yapmalıyız.”

Amerika’nın Sesi’nin de bağlı olduğu Yayın Yönetim Kurulu BBG’nin başkanı John Lansing de, gazeteciler açısından dünyadaki en kötü ve en tehlikeli yerlerden birinin Rusya Federasyonu ve eski Sovyet bölgeleri olduğunu söyledi. Lansing, Kremlin kaynaklı yalan haber ve propaganda faaliyetlerine karşı 7 gün 24 saat dünyanın dört bir tarafında Rusça yayın yapan bir küresel kanal oluşturduklarını anlattı. Lansing, basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin giderek yayılması konusunda “virüs” benzetmesini yaparken, Rusya örneğinden yola çıktı.

“Sadece Kasım 2016’daki seçimlere bakın. Ruslar sadece yalan haber yaymakla kalmıyorlar aynı zamanda insanların belirli gerçeklere yönelik anlayışlarını değiştirip başka bir gerçekler dizisi yaratmak için sosyal medyayı çok etkili kullanıyorlar. Neredeyse Rus medyasının amacının doğrulanabilir gerçeklik fikrini yok etmek olduğunu savunabilirsiniz. Bunu gerçeklerin her zaman sorgulandığı bir dünyada yaptığınızda en büyük yalancı galip çıkıyor ve bence otoriter rejimlerin stratejisi bu; doğruyu itibarsızlaştırmak ve hedeflerini destekleyen bir söylem yaratmak. Gazeteciler artık sadece gözdağına, güvenlik güçlerince yere yatırılmaya, belirli bir mekandan atılmaya maruz kalmıyorlar, hapse atılma, öldürülme vakaları şimdi artışta. Bu sanki dünyada yayılan bir virüs. Gerçek anlamda özgür basına sahip ülkelerin yüzdesinin giderek düşmesi ve otoriterliğin artması korkutucu. Artık gazetecilik faaliyetlerinin liderleri olarak bizlerin, sadece haberlerin duyurulması değil, aynı zamanda muhabirlerimizin güvenliğine de yatırım yapmamız gerektiğini anlamamızın zamanı geldi.”

BBC News Kuzey Amerika Büro Şefi Paul Danahar da, güvenlik güçlerince gazetecilere uygulanan sert yöntemler ve gözdağı örneklerine dikkat çekti, bunun Amerika’da da ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Danahar, gazetecilerin hangi durumlarda direnmeye, ‘hayır’ demeye hakları olduğu konusunda eğitilmeleri gerektiği görüşünü dile getirdi.

Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!Akşener'den Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım!
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

İlginizi Çekebilir

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.