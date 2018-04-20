Bask ayrılıkçı örgütü ETA kendini lağvetmeden önce özür diledi

İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için onlarca yıl silahlı mücadele yürüten ETA, kendini lağvetmeden önce eylemleri sonucu hayatını kaybedenler konusunda özür diledi.

Örgüt, "çatışmada doğrudan rolü olmayan" insanları öldürmüş olduğu için af diledi.

İki Bask gazetesinde yer alan yazılı açıklamada örgüt şu ifadeleri kullanıyor:

"Uzun süren silahlı mücadelemiz boyunca telafisi mümkün olmayanlar da dahil olmak üzere bir çok acıya ve zarara sebep olduğumuzun farkındayız. Ölenler, yaralananlar ve ETA'nın eylemleri yüzünden kayba uğrayanları saygıyla anmak istiyoruz. Bask ülkesinde çekilen ölçüsüz acılardaki doğrudan payımız için içten özür diliyoruz."

Örgüt ayrıca Bask bölgesindeki uzlaşma sürecine desteğini de ifade etti.

ETA, 40 yılı aşan silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı.

İspanya'nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa'nın güney batısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgütün Mayıs ayı başlarında kendisini lağvetmesi bekleniyor.