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Bask ayrılıkçı örgütü ETA kendini lağvetmeden önce özür diledi

20.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için onlarca yıl silahlı mücadele yürüten ETA, eylemleri sonucu hayatını kaybedenler konusunda özür diledi. Örgütün yakında kendisini lağvetmesi bekleniyor.

Bask ayrılıkçı örgütü ETA kendini lağvetmeden önce özür diledi

İspanya'nın Bask bölgesinin bağımsızlığı için onlarca yıl silahlı mücadele yürüten ETA, kendini lağvetmeden önce eylemleri sonucu hayatını kaybedenler konusunda özür diledi.

Örgüt, "çatışmada doğrudan rolü olmayan" insanları öldürmüş olduğu için af diledi.

İki Bask gazetesinde yer alan yazılı açıklamada örgüt şu ifadeleri kullanıyor:

"Uzun süren silahlı mücadelemiz boyunca telafisi mümkün olmayanlar da dahil olmak üzere bir çok acıya ve zarara sebep olduğumuzun farkındayız. Ölenler, yaralananlar ve ETA'nın eylemleri yüzünden kayba uğrayanları saygıyla anmak istiyoruz. Bask ülkesinde çekilen ölçüsüz acılardaki doğrudan payımız için içten özür diliyoruz."

Örgüt ayrıca Bask bölgesindeki uzlaşma sürecine desteğini de ifade etti.

ETA, 40 yılı aşan silahlı mücadelesi boyunca yaptığı eylemlerle 800 insanın ölümüne yol açmış ve binlercesini yaralamıştı.

İspanya'nın kuzeyindeki yedi bölge ile Fransa'nın güney batısında bağımsız bir Bask ülkesi için silahlı mücadele yürüten örgütün Mayıs ayı başlarında kendisini lağvetmesi bekleniyor.

İspanya hükümet yetkilileri ETA'nın siyasi ve askeri olarak yenildiğini ve hedeflerinin hiç birisine ulaşamadığını söylemişlerdi.

ETA 2010 yılı Eylül ayında silahlı eylemlerine son verdiğini bildirmiş ve 2011 yılında sürekli bir ateşkes ilan etmişti.

Örgüt 2017 yılında silahlarını sakladığı yerleri bildirmiş ve artık tamamen silahsızlandığını açıklamıştı.

ETA ne zaman ve neden kurulmuştu?

ETA'nın çok sayıdaki silahlı eyleminden biri de 1973 yılında İspanya Başbakanı Luis Carrero Blanco'nun öldürülmesiydi

ETA 1960'lı yıllarda öğrenciler arasında onlarca yıldır ülkeyi yöneten General Francisco Franco'nun baskıcı askeri diktatörlüğüne karşı bir direniş hareketi olarak ortaya çıkmıştı.

Franco rejimi altında Bask dili yasaklanmış, kültürel faaliyetleri bastırılmış, ileri gelen Bask aydınları politik ya da kültürel duruşlarından dolayı hapse atılmış, işkence görmüştü.

General Franco'nun 1975 yılındaki ölümü ardından ülkede demokrasiye dönüş süreci başlamış ve iki milyon nüfusuyla Bask bölgesi de özerk yönetimine kavuşmuştu.

ETA eylemlerinde ölenlerin çoğu İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil mensupları idi. Ama ETA'nın taleplerine karşı çıkan Bask ve İspanyol politikacılar da hedef alınıyordu.

Bask ayrılıkçı örgütü ETA kendini lağvetmeden önce özür diledi

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