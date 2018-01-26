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Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 14:59 | Son Güncelleme 2 saat önce

İngiliz genç kız, erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşına göndereceğine yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Bunun üzerine bunalıma giren kız intihar etti.

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Charlotte Guy, erkek arkadaşına yanlışlıkla başka bir erkekle yatakta yatarken çekilmiş bir snap gönderdi. Bunun üzerine bunalıma giren genç kız hayatına kıydı.

"HOŞÇAKAL, BENİ AFFET"

20 yaşındaki Jack Hurst ile bir küs bir barışık olan genç kız, bu hatası üzerine adeta harap oldu. Charlotte, "Seni seviyorum, benden nefret ettiğini bilmek yeter. Hoşçakal, beni affet". Genç çocuk sevgilisine güvenmediği için son günlerde zaten ayrılmak istediğini söyledi.

BAŞKA BİR ERKEKLE YATAK FOTOĞRAFI ATTI

Genç çocuğun anlattığına göre Charlotte Pazar günü geç saatlerde kendisine mesaj atıp konuşmak istediğini söyledi. Jack ise meşgul olduğunu söyleyerek kızı reddetti. Bir kaç saat sonra Jack'in telefonuna bir mesaj geldi. Charlotte bir arkadaşına göndereceği mesajı yanlışlıkla ona atmıştı. Fotoğrafta genç kız başka bir erkekle yatakta görünüyordu.

Hatasını fark eden kız mesajı yanlışlıkla attığını söyleyerek sevgilisinden özür diledi ve "Ben korkunç biriyim" dedi. Jack, görüşüp durumu açıklamak isteyen kızın bu teklifini reddetti. Bunun üzerine veda mesajı atan genç kız intihar ederek yaşamına son verdi.

YÜKSEK DOZDA ALKOL İLE KOKAİN ALDI

Genç çocuk kızın mesajı üzerine onu aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine polise haber verdi ancak artık çok geçti. Kızın cesedi Manchester'dak St John Rigby College'ın yakınında bulundu.

Gelen rapora göre Charlotte alkölün etkisi altındayken yüksek dozda kokain almıştı. Kızın ebeveynleri kızlarının daha önce de kendisine zarar vermeye çalıştığını ve bir sağlık uzmanına sevk edildiğini söyledi. Genç kızın intihar amacıyla bu dozda alkol ve kokaini birbirine karıştırdığının düşünüldüğü söylendi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allah'ın adaleti.iyi olmuş.esini ,nişanlısını evleneceği adamı aldatan ne kadar kadın varsa idam edeceksin.
@sekeradam54 kız ingiliz. ayrıca nişanlı değil. evlenecekse de sana ne. biri seni iyi boynuzlamış gibi geliyor
@sekeradam54 Kardeşim neden cinsiyet belirtiyorsun ikiside insan değil mi ?
kusura bakmada erkekler daha cok aldatiyorlar asil onlari idam ediceksin
Herkes hayatının belli bir döneminde hata yapar. Ailenin büyütme tarzı, çevre etkisi, arkadaşlar falan...Bu yaşta çocuk sayılır, yazık oldu. Valla insan olarak üzüldüm.
yazık günah olmuş...
KENDİ BAŞINI YEMİŞ BUNA SEVİNDİM TÜRKİYADE OLSAYDI NAMUS DERLER ERKEĞİN BAŞINI YERDİ KENDİ BAŞINI YEMİŞ AFFERİN ONA
sevgilisi,erkek arkadaşı,birlikte oldugu erkek ,bu ne ya ?,kaç kişi ile oyun oynuyor sanki okeye dönüyor gibi
namusun kafada olduğunu Türk kadınlarına gösteren bir örnek. Anlayana
uyusturucunun etkisi
Sevgilisine, başka erkeklerle birlikte olduğu fotoğrafları yanlışlıkla gönderen kız yüksek doz alkol ve kokain ile intihar etti bu arada yaş 20. Aldatma ya da sık sevgili değiştirme önemli değil yaş 20 yaa. Bir çok erkekle birlikte olup kokainle ölüyor yaşama şekline ve ölüm şekline bak. Ve yine diyorum yaş daha 20!!!! Kızı kötüleyemem beni ilgilendirmez sadece tek diyebileceğim Allah bu tür yaşama şeklini bizlerden uzak tutsun.
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