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Başkan'ın adamları yine sahnede! Kuzey Kore Lideri zirveye böyle geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Dünya, Başkan'ın adamlarını bir kez daha konuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile yarın gerçekleşecek tarihi zirve için Singapur'a gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları yeniden sahneye çıktı. Kuzey Kore liderinin aracını koşarak takip eden korumaların görüntüleri sosyal medyada yankı buldu.

Kim Jong'un Singapur'a getirdiği güvenlik konvoyu 20'den fazla araçtan oluşuyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirvenin ev sahibi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolara mal olacağı bildirildi.

Strait Times gazetesindeki habere göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong zirve toplantısının ülke bütçesine getireceği maliyetin yaklaşık 20 milyon dolar olacağını açıkladı.

Böylesi önemli bir barış girişimine destek sağlamak için böyle bir maliyeti karşılamaya hazır olduklarını belirten Başbakan Lee, "Bu toplantının düzenleniyor olmasını son derece önemsiyoruz.

Zirvenin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak gelişmelerin önünü açacağına inanıyoruz." dedi.

Zirvenin Singapur'un imajına olumlu katkı sağladığını vurgulayan Lee, "Bu toplantının ev sahibi olarak seçilmemiz - ki bunu biz talep etmedik, onlar
bize sordular ve biz de kabul ettik - Singapur'un tüm taraflarla olan iyi ilişkilerinin ve uluslararası toplum içinde gördüğü saygının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, yarın Singapur'da bir araya gelecek. Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Jong Un Kuzey Kore Donald Trump Singapur sosyal medya Koruma Bodyguard

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bizde ne fark var.
Akılsız Köpeği Yol Kocatırmış...
Aman teyo görmesin oda ister
şansımıza ne kadar kırık varsa bizim yaşadığımız dönemde iktidarda ülkelerinde diktatör rüzgarları estiriyor
Görüşme olumlu geçerse dolar yükselmeye devam eder.
teyo kim la
Reis kıskanıyorlar, zaten Avrupa ve Amerika kıskanıyordu, Ama helikopterleri unutmuşlar... Biz 4/5 den aşağı helikoptersiz yola çıkmayız
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