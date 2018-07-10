Başkan Trump Anayasa Mahkemesi üyeliğine Brett Kavanaugh'u aday gösterdi

Başkan Donald Trump, bu ay sonunda yargıç Anthony Kennedy'den boşalacak Anayasa Mahkemesi üyeliğine Brett Kavanaugh'u aday gösterdi.

Neredeyse iki dönem görev yapan eski başkanların aksine, bu Donald Trump'ın görevinin daha ikinci yılında ikinci Anayasa Mahkemesi üyeliği ataması oldu. Trump geçen yıl da ölen bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Antonin Scalia'nın yerine bir başka muhafazakar yargıç olan Neal Gorsuch'ı aday göstermiş, Gorsuch Senato'da yapılan oylama sonucunda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

