Başkan Trump: 'Askerlerimizin Suriye'den geri gelmesini istiyorum"

Başkan Donald Trump, Baltık ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: " IŞİD'e karşı büyük bir başarı elde ettik ve yakında Suriye konusunda ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben askerlerimizin geri gelmesini istiyorum. 7 trilyon dolar harcadık Ortadoğu'da, hiçbir şey elde edemedik. Petrol sahalarını bile koruyamadık IŞİD'e kaptırdık."