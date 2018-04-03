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Başkan Trump: 'Askerlerimizin Suriye'den geri gelmesini istiyorum"

03.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

Başkan Trump: 'Askerlerimizin Suriye'den geri gelmesini istiyorum" dedi.

Başkan Trump: 'Askerlerimizin Suriye'den geri gelmesini istiyorum"

Başkan Donald Trump, Baltık ülkeleri liderleriyle Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: " IŞİD'e karşı büyük bir başarı elde ettik ve yakında Suriye konusunda ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben askerlerimizin geri gelmesini istiyorum. 7 trilyon dolar harcadık Ortadoğu'da, hiçbir şey elde edemedik. Petrol sahalarını bile koruyamadık IŞİD'e kaptırdık."

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