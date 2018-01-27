Başkan Trump 'Birliğin Durumu' Konuşmasında Nelere Değinecek?

Son Güncelleme 3 saat önce 27.01.2018 23:36 |3 saat önce

Başkan Donald Trump’ın, bir üst düzey yetkililinin belirttiklerine göre, Salı akşamı yapacağı ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında ‘kimin düşman kimin dost olduğu konusunda ve dünya çapında teröristleri alt etmek için yaptıkları hakkında açıklık getireceğini’ söyledi.

Başkan Donald Trump'ın, bir üst düzey yetkililinin belirttiklerine göre, Salı akşamı yapacağı ‘Birliğin Durumu' konuşmasında ‘kimin düşman kimin dost olduğu konusunda ve dünya çapında teröristleri alt etmek için yaptıkları hakkında açıklık getireceğini' söyledi. Beyaz Saray konuşmanın ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor ancak yetkililer Kuzey Kore'nin Amerika ana karasına ulaşabilecek bir nükleer füze geliştirme çabalarına konuşmada değinileceği belirtildi. Her yıl yapılan vebaşkanların Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerine ‘Birliğin Durumu' hakkında bilgi verdiği konuşmasında, başkanlar daha çok iç politika konularına odaklanıyor ancak ulusal güvenlik, uluslararası ticaret ve göçmenlik konularının uluslararası kamuoyunun dikkatle dinleyeceği konular olacağı düşünülüyor. Başkan Trump'ın, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu konuşmasında da değindiği, ‘adil ve karşılıklı ticaret' konusuna vurgu yapacağı da bir yetkili tarafından belirtildi. Yönetimin Çin'in ticari uygulamaları karşısında attığı son adımları da Trump'ın konuşmasında yer vereceği yapılan tahminler arasında.

Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen konuşma öncesi, Beyaz Saray, Başkan Trump'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı göçmenlik konusundaki önerilerin ana hatlarını çizmeye çalışıyor. Yetkililer, Trump'ın konuşmasında Kongre'ye bu tasarıları onaylama çağrısı yapmacağını da söyledi. Trump'ın geniş kitlelere hitap edeceği konuşmasının ana gündem maddelerinin istihdam, ekonomi, vergi yasası reformu, düzenlemelerin azaltılması ve alt yapı konuları olması bekleniyor. Başkan Trump, trilyon dolarlık alt yapı geliştirme planı için hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerini ikna etmeye çalışacak. Bir yetkili, başkanın değişmesi gereken alt yapıyla ilgili konuşacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Konuşmanın yapılacağı Temsilciler Meclisi salonuna dışarıdan davet edilecek misafirlerin, artan opioid bazlı ilaç ve uyuşturucu bağımlılığıyla savaş veren kişiler olacağı belirtildi. Başkan Trump'ın bu konuda ‘Güçlü, Güvenli ve Gurulu Amerika Oluşturmak' isimli yeni planını açıklayacağı belirtiliyor.

Ancak uzmanların konuşmadan farklı beklentileri var. Eski diplomat Brett Bruen, Başkan Trump'ın görevdeki ilk yılında, ‘dünyanın Trump'ın fevri ve tutarsız politikalarının zorluğunu çektiğini' belirtti. Bruen, Trump'ın danışmanlarının kendisinden dünya liderlerini Amerika'nın güvenilir bir müttefik olduğuna ve taahhütlerini yerine getireceği konusunda güvence vermesi yönünde tavsiye vereceğini dile getirdi. Bir danışmanlık firmasının yöneticisi ve eski Başkan Obama döneminde Beyaz Saray küresel iletişim direktörü olan Bruen, ‘Dünya çapında herkes, Trump'ın hatalarından bir ders alıp almadığını görmek istiyor, her ne kadar kendi itiraf etmeyecek olsa da' diye konuştu. Başkan Trump'ın küresel sorunlarla ilgili sözlerinin, Davos'ta yaptığı konuşmayla benzerlik taşıyacağı belirtildi. Davos'ta Trump, Amerika'nın her zaman önceliği olacağını ancak bunun Amerika'nın yalnız olacağı anlamına gelmediğini söyledi. Başkan Trump, adil ve karşılıklı ticareti desteklediğini ve Amerika'nın adil olmayan ticari uygulamaları artık göz ardı etmeyeceğini de belirtti.