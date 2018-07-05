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Başkan Trump, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt'in istifa ettiğini açıkladı

05.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt'in istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Trump, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt'in istifa ettiğini açıkladı

Başkan Donald Trump, Çevre Koruma Dairesi Başkanı Scott Pruitt'in istifa ettiğini açıkladı.

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