Başkan Trump Çin’e Ek Vergileri Yürürlüğe Koyuyor

Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası’nın çeyrek puan faiz arttırma kararının ardından rahatlayan piyasalar, Dünya Kupası’nın başlamasıyla oldukça yavaş bir gün geçirdi ve bu sabah gözler bir kez daha başkent Washington’daydı çünkü Başkan Trump Çin’den gelecek 50 milyar dolarlık ürünlere %25 ek gümrük uygulayacağını açıkladı.

Reuters’ın biraz önce yayınladığı fakat resmi olmayan bir habere göre Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada Amerika’nın Çin’den gelecek teknolojik ürünler ve Çin’in “Made in China 2025” diye etiketlediği ileri teknoloji ürünleri için ABD’nin extra gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, bu sabah piyasaları endişelendirmiş görünüyor. SP, Dow ve Nasdaq endeksleri düşüşteydi ve açılış itibarı ile piyasalara baktığımızda: Yüzde 1’e varan düşüşler görüyoruz.

Mayıs ayı istihdam raporunun ardından bazı ekonomistler, Başkan Trump’ın bu ticari savaş politikasının tüketiciler ve 2 buçuk milyonu aşkın kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu durum gerçekten piyasaları endişelendirmiş görünüyor. Asya piyasalarında durum ise daha da ciddi, Şangay borsası 2016’dan bu yana en kötü seviyesine inmiş durumda.