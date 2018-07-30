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Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söyledi

30.07.2018 22:00 | Son Güncelleme

Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söyledi

Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söyledi

Başkan Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle ön koşulsuz görüşebileceğini söyledi

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