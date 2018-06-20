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Başkan Trump kayıt dışı göçmen aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durduran karar imzalayacak

20.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

Başkan Trump kayit disi göçmen aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durduran karar imzalayacak

Başkan Trump kayıt dışı göçmen aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durduran karar imzalayacak

Başkan Trump kayit disi göçmen aileleri çocuklarından ayırma uygulamasını durduran karar imzalayacak.

Trump düne kadar kararın sıkı bir şekilde arkasında olduğunu söylüyordu. Trump kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, kararı "gözaltındaki çocuklar için bir şey imzalayacağım" şeklinde duyurdu.

Uygulama, gerek kamuoyu, gerekse Kongre'deki iki partinin temsilcilerinin tepkisine yol açmıştı.

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