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Başkan Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ı Görevden Aldı

23.03.2018 02:08 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden aldığını ve yerine ABD eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi John Bolton’ı atadığını açıkladı

Başkan Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ı Görevden Aldı

Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı görevden aldığını ve yerine ABD eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi John Bolton’ı atadığını açıkladı.

Trump Twitter’da, ‘Olağanüstü bir iş çıkaran ve her zaman dostum olarak kaclacak Korgeneral H.R. McMaster’a hizmetleri için minnettarım’ dedi.

John Bolton, eski Başkan George W. Bush dönemimde ABD’nin BM Temsilciliği görevini yaptı. Fox News kanalında yorumcu olan Bolton, sert görüşlü bir muhafazakar olarak tanınıyor.

Bolton, İran ve Kuzey Kore’ye karşı askeri bir adım atılmasını savunmasıyla ve Rusya konusundaki sert tutumuyla da biliniyor.

Bolton görevine 9 Nisan’da başlayacak.

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