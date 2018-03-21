Başkan Trump’a Dava Açan Kadınların Sayısı Artıyor

Başkan Donald Trump, 2006’da kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu Stormy Daniels’tan sonra, şimdi iki cephede daha kadınların açtığı davalarla karşı karşıya. Bunlardan biri, Trump’ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden, başkanın eski televizyon programı “Çırak” (Apprentice) yarışmacılarından birisi tarafından açılan iftira davası. Diğeri de, Trump’la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden eski Playboy modelinin gizlilik anlaşmasının kaldırılması için açtığı dava.
Bu gelişmeler, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında ve sonrasında bir düzinenin üzerinde kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan Trump üzerindeki hukuki baskıyı daha da artırdı. Trump, bu iddiaları reddediyor.
New York eyalet mahkemesi, Trump’ın, NBC’de yayınlanan eski programı “Çırak”ın yarışmacısı Summer Zervos tarafından açılan iftira davasını bozması için yaptığı başvuruyu reddetti. Bu durum. Trump’ın mahkemede soruları yanıtlamasının gerekebileceği ihtimalini yükseltti.
Manhattan’daki mahkemenin yargıcı Jennifer Schecter, Trump’ın yargıdan muaf olduğu iddiasını reddederek, davayı reddetmek için bir gerekçe bulunmadığına hükmetti.
Yargıç karar gerekçesinde, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” diye yazdı.
Playboy modeli Karen McDougal de, Trump’la ilişkisi hakkında sessiz kalması için kendisine 150 bin dolar ödediğini söylediği bir medya şirketine dava açtı.
Beyaz Saray konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Trump tüm bu suçlamaları reddediyor ve suçlama sahiplerini “yalancılar” olarak niteliyor.
Trump’la “Çırak’ın 2005 yılındaki bir bölümünde yarışmacı olduğu sırada tanışan Zervos, Trump’ın 2007’de ofisindeki bir görüşmeleri sırasında kendisini zorla öptüğünü ve daha sonra da Beverly Hills’teki bir iş görüşmesinde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürüyor.
Zervos, Trump’ın suçlamaları inkar etmesinin iftira anlamına geldiğini ve “yalancı” olarak damgalanması nedeniyle California’da sahibi olduğu restorana müşterilerin gelmediğini savunuyor.
McDougal da National Enquirer dergisinin yayıncısı American Media Inc., şirketine karşı Los Angeles Üst Mahkemesi’nde dava açtı. Şirketin başkanı David Pecker, Trump’ı “kişisel bir dostu” olarak tanımlamıştı.
McDougal, American Media’nın kendisine, 2006 ve 2007’de Trump’la ilişkisi hakkındaki haberin hakları için 2016’da 150 bin dolar ödediğini, daha sonra da haberi yayınlamadığını söyledi.
McDougal, o zamanki avukatı Keith Davidson’ın Trump’ın kişisel avukatı Michael Cohen’la gizlice görüştüğünü ve Cohen’in American Media’yla da anlaşma konusunda istişareler yürüttüğünü belirtti. Cohen, başka bir porno oyuncusu Stormy Daniels’a da sessiz kalması için ödeme yapılmasını ayarladığını kabul etmişti. Bu ödeme de seçim kampanyası sırasında yapılmıştı.
Davidson ise Cohen’le hiçbir zaman temasının olmadığını iddia etti.
Reuters’a konuşan Davidson, “Hakkımda yalan suçlamalar yöneltildi ve bunlara uygun bir platformda yanıt vermeyi arzuluyorum” dedi.
McDougal mahkemeden bu anlaşmayı geçersiz kılmasını talep ediyor ve imzalaması için kendisine tuzak kurulduğunu savunuyor.
McDougal ayrıca anlaşmayı “American Media’nın Trump kampanyasına yasadışı bir bağışı” ve federal seçim yasasının ihlali olarak nitelendirdi.
American Media ise yaptığı açıklamada, McDougal’la geçerli bir sözleşmeye sahip olduğunu ve bu meselede dostane bir çözüme varmayı arzuladığını belirtti. Açıklamada, McDougal’ın 2016’dan bu yana Trump’la ilişkisi hakkında basını sorularını yanıtlamakta serbest olduğunu ve American Media’nın kendisini susturduğu iddiasının “temelsiz” olduğu belirtildi.
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