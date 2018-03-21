Başkan Trump’a Dava Açan Kadınların Sayısı Artıyor

Başkan Donald Trump, 2006’da kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno oyuncusu Stormy Daniels’tan sonra, şimdi iki cephede daha kadınların açtığı davalarla karşı karşıya. Bunlardan biri, Trump’ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden, başkanın eski televizyon programı “Çırak” (Apprentice) yarışmacılarından birisi tarafından açılan iftira davası. Diğeri de, Trump’la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden eski Playboy modelinin gizlilik anlaşmasının kaldırılması için açtığı dava.

Bu gelişmeler, 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında ve sonrasında bir düzinenin üzerinde kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan Trump üzerindeki hukuki baskıyı daha da artırdı. Trump, bu iddiaları reddediyor.

New York eyalet mahkemesi, Trump’ın, NBC’de yayınlanan eski programı “Çırak”ın yarışmacısı Summer Zervos tarafından açılan iftira davasını bozması için yaptığı başvuruyu reddetti. Bu durum. Trump’ın mahkemede soruları yanıtlamasının gerekebileceği ihtimalini yükseltti.

Manhattan’daki mahkemenin yargıcı Jennifer Schecter, Trump’ın yargıdan muaf olduğu iddiasını reddederek, davayı reddetmek için bir gerekçe bulunmadığına hükmetti.