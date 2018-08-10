Başkan Trump’ın Eşinin Anne ve Babası da Artık ABD Vatandaşı

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın anne ve babası dün New York’taki Göçmenlik Bürosu merkezinde yemin ederek Amerikan vatandaşı oldular.

Melania Trump’ın anne ve babası Viktor ile Amalija Knavs’ın avukatının verdiği bilgilere göre, çift Amerika’da oturma izni statüsünden vatandaşlığa geçmek için gerekli işlemleri kendileri yapmış. Avukat Michael Wildes çiftin Amerika’da oturma izni almaları için kızları tarafından sponsor edilip edilmedikleri konusunda bir açıklama yapmadı.

Bu konu Başkan Trump’un en şiddetle karşı çıktığı konulardan birisi olduğu için Knav’ların nasıl Amerikan vatandaşı oldukları bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Başkan “zincir göçmenlik” yani aile fertlerinden birisinin Amerika’ya gelmesi ve yasal statüye geçmesiyle tüm aileyi beraberinde Amerika’ya getirmesine karşı olduğunu birçok fırsatta belirtmiş, hatta geçtiğimiz Ekim ayında New York’ta düzenlenen terör saldırısının ardından “Zincir göçmenlik sona erdirilmeli, teröristler ülkeye böyle giriyorlar, bunlar birer şeytan!” şeklinde yorum yapmıştı.