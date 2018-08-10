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Başkan Trump’ın Eşinin Anne ve Babası da Artık ABD Vatandaşı

10.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın anne ve babası dün New York’taki Göçmenlik Bürosu merkezinde yemin ederek Amerikan vatandaşı oldular

Başkan Trump’ın Eşinin Anne ve Babası da Artık ABD Vatandaşı

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın anne ve babası dün New York’taki Göçmenlik Bürosu merkezinde yemin ederek Amerikan vatandaşı oldular.

Melania Trump’ın anne ve babası Viktor ile Amalija Knavs’ın avukatının verdiği bilgilere göre, çift Amerika’da oturma izni statüsünden vatandaşlığa geçmek için gerekli işlemleri kendileri yapmış. Avukat Michael Wildes çiftin Amerika’da oturma izni almaları için kızları tarafından sponsor edilip edilmedikleri konusunda bir açıklama yapmadı.

Bu konu Başkan Trump’un en şiddetle karşı çıktığı konulardan birisi olduğu için Knav’ların nasıl Amerikan vatandaşı oldukları bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Başkan “zincir göçmenlik” yani aile fertlerinden birisinin Amerika’ya gelmesi ve yasal statüye geçmesiyle tüm aileyi beraberinde Amerika’ya getirmesine karşı olduğunu birçok fırsatta belirtmiş, hatta geçtiğimiz Ekim ayında New York’ta düzenlenen terör saldırısının ardından “Zincir göçmenlik sona erdirilmeli, teröristler ülkeye böyle giriyorlar, bunlar birer şeytan!” şeklinde yorum yapmıştı.

Başkan Trump, Ocak ayındaki “Birliğin Durumu” konuşmasında ise bu konuyu tekrarlamış, “New York’u hedef alan terör saldırıları vize çekilişi ve zincir göçmenlik yüzünden düzenlendi, bu programlar ülkemize büyük riskler getiriyor,” demişti.

Melania Trump’un ailesinin avukatı Michael Wildes’in ABC kanalına yaptığı açıklamada “Knavs ailesi de bu ülkeye gelen milyonlarca göçmen gibi gerekli süreyi doldurup vatandaşlığa başvurdular, başvuru formu, görüşme ve herkesin geçmesi gereken güvenlik testlerinden geçtiler,” yorumunu yaptı.

Melania Trump’un babası Viktor araba satıcısı, annesi Amalija ise bir fabrika işçisiydi. Melania modellik kariyerine başlarken ismini Knauss’e değiştirdi ve Başkan Donald Trump ile 1998’de New York’ta tanıştı. Çift, 22 Ocak 2005 yılında evlendi.

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