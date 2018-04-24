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Başkan Trump’tan İran’a sert eleştiriler

24.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Başkan Trump’tan İran’a sert eleştiriler

Başkan Trump’tan İran’a sert eleştiriler

Bugün Beyaz Saray’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, İran’ın hala füze denemelerini sürdürdüğünü ve bunun bölgede sorunlara neden olduğunu kaydetti.

Trump, İran’ın nükleer programına yeniden başlamasının ise bu ülkeyi daha ciddi sorunlarla karşı karşıya getireceğini belirtti.

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