Başkan Trump'tan Rahip Brunson Tweeti

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işledi ve casusluk yaptığı gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ile ilgili Amerika Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Rahip Brunson'ın suçsuzluğuna dikkat çeken Başkan Trump, "Ona casus diyorlar ben ondan daha casusum" dedi.
Donald Trump Twitter mesajında, "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek" diye yazdı.
Amerika Başkanı Donald Trump daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı yüz yüze ve telefon görüşmelerinde de Rahip Brunson'ın durumunu gündeme getirmişti.
Pazartesi günü tekrar hakim karşısına çıkan Rahip Brunson hakkında mahkeme heyeti tutukluluğunun devamına karar verdi. 2016 Eylül ayınında tutuklanan ve ceza evine konulan rahip hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın bir sonraki duruşma tarihi olarak da 7 Mayıs belirlendi.
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