Başkan Trump’tan Rusya Soruşturmasına Yönelik Sert Sözler

Başkan Donald Trump, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sert şekilde eleştirdi.

Twitter’dan yazdığı mesajda soruşturmanın haksız olduğunu belirten Trump, 2016’da yürüttüğü seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli anlaşma olmadığını birkez daha vurguladı.

Trump, Mueller’in ekibinin Demokrat ağırlıklılardan ve 2016 başkanlık seçimindeki rakibi Hillary Clinton’un destekçilerinden oluşmasını eleştirdi.

Trump Twitter’da şu ifadelere yer verdi:

"Mueller’ın ekibinde neden hiç Cumhuriyetçi yok ve 13 katı Demokrat ve bazıları yozlaşmış Hilllary’nin destekçileri var? Son olarak bir Demokrat daha katıldı. Bunun adil olduğunu düşünen var mı? Üstelik de ortada gizli anlaşma falan yok!"

Başkan Trump’ın kişisel avukatı John Dowd, Cumartesi günü Özel Savcı Mueller’in soruşturmasının sona erme zamanının geldiğini söylemişti. Dowd, tepki çeken bu açıklamasının ardından ilk önce başkan Trump adına konuştuğunu kaydetmiş, ancak daha sonra "kendi adıma konuştum" demişti.