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Başkan Trump’tan Rusya Soruşturmasına Yönelik Sert Sözler

18.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sert şekilde eleştirdi

Başkan Trump’tan Rusya Soruşturmasına Yönelik Sert Sözler

Başkan Donald Trump, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı sert şekilde eleştirdi.

Twitter’dan yazdığı mesajda soruşturmanın haksız olduğunu belirten Trump, 2016’da yürüttüğü seçim kampanyasıyla Rusya arasında gizli anlaşma olmadığını birkez daha vurguladı.

Trump, Mueller’in ekibinin Demokrat ağırlıklılardan ve 2016 başkanlık seçimindeki rakibi Hillary Clinton’un destekçilerinden oluşmasını eleştirdi.

Trump Twitter’da şu ifadelere yer verdi:

"Mueller’ın ekibinde neden hiç Cumhuriyetçi yok ve 13 katı Demokrat ve bazıları yozlaşmış Hilllary’nin destekçileri var? Son olarak bir Demokrat daha katıldı. Bunun adil olduğunu düşünen var mı? Üstelik de ortada gizli anlaşma falan yok!"

Başkan Trump’ın kişisel avukatı John Dowd, Cumartesi günü Özel Savcı Mueller’in soruşturmasının sona erme zamanının geldiğini söylemişti. Dowd, tepki çeken bu açıklamasının ardından ilk önce başkan Trump adına konuştuğunu kaydetmiş, ancak daha sonra "kendi adıma konuştum" demişti.

Trump’ın mesajı Cumhuriyetçiler’den tepki gördü. Cumhuriyetçi senatörler Başkan’ı Mueller’in soruşturmasına müdahale etmemesi konusunda uyardı.

FBI’ın eski başkan yardımcısı Andrew McCabe, Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından Cuma günü emekliliğine iki gün kala görevinden alınmıştı.

Trump, daha önceki Twitter mesajlarında ise McCabe’in Mueller’in soruşturması için verdiği gizli bilgilerin sahte olduğunu söyledi.

McCabe, Başkan Trump’la yaptığını iddia ettiği konuşmaların gizli belgelerini Mueller’in soruşturmasına iletmişti. Belgelerin Başkan Trump’ın adaleti engellemeye çalıştığını gösteriyor olabileceği sanılıyor.

McCabe, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı James Comey'nin geçen Mayıs'ta Başkan Trump tarafından kovulmasının ardından kısa süreliğine FBI başkanlığını vekaleten yürütmüştü. McCabe FBI’da 22 yıl görev yapmıştı.

Trump bir tweet paylaşımında da, "Ortada gizli anlaşma ve suç olmadığı için Mueller soruşturması hiç başlamamalıydı. Demokratlar ve yozlaşmış Hillary tarafından bedeli ödenen sahte eylemler ve sahte bir dosyaya dayanıyor. Bunlar seçim kampanyamın gözetlenmesi için mahkeme tarafından uygunsuz şekilde kullanıldı. Bu bir CADI AVI! " ifadelerini kullandı.

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