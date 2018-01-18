Başkan Trump’tan Sahte Haber Ödülleri

Muhalif medyayı sık sık yalan haber yapmakla suçlayan Başkan Donald Trump, bu kez "Yalan Haber Ödülleri”ni açıkladı. Yalan haber olarak değerlendirdiği haberlerden bir ilk on listesi çıkaran Trump, ilk sıraya New York Times yazarı, Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman'ın yorumunu aldı. Krugman, Başkan Trump'ın göreve geldiği ilk gün, Amerikan ekonomisinin bir daha asla düzlüğe çıkamayacağını yazmıştı.
İkinci sırada ABC News'ten Brian Ross'un Trump'ın eski danışmanlarından Michael Flynn'in başkanın Rus yetkililerle görüştüğünü itiraf edeceği haberi var. Haberin doğru çıkmamasının ardından ABC kanalı deneyimli gazeteciyi dört hafta ücretsiz izne çıkarmıştı.
Üçüncü sırada Trump ve oğlu Donald J. Trump, Jr'ın hacklenmiş Wikileaks belgelerine erişimi olduğu haberi yer aldı.
Dördüncü sırada Times'ın Başkan Trump'ın Oval Ofis'teki Martin Luther King büstünü kaldırdığı haberi, beşinci sırada da Washington Post'un Başkan Trump'ın Florida'daki mitingine kimsenin katılmadığı haberi geliyor.
CNN'in, Trump'ı Japon Başbakanı'yla birlikte görüldüğü videoyu editleyerek Trump'ı balıkları fazla besliyormuş gibi göstermeye çalıştığı haberi altıncı sırada yer alırken, yedinci sırada yine CNN'in Anthony Scaramucci'nin bir Rus'la görüştüğü haberi yer aldı. Haberin doğrulanmamasının ardından yazar ve editörü görevlerinden istifa etmişti.
Sekizinci sırada Polonya First Lady'si Agata Kornhauser-Duda'nın Trump'ın elini sıkmadığı haberi yer aldı.
Dokuzuncu sırada CNN'in eski CIA Başkanı James Comey'in Başkan Trump'a soruşturma altında olmadığını söylediği haberi var.
Onuncu sıradaysa New York Times'ın ana sayfasından verdiği, Trump yönetiminin iklim değişikliğiyle ilgili bir raporu örtbas ettiği haberini görüyoruz.
Başkan Trump son olarak 11'inci sıraya Rusya haberlerini koydu ve Rusya'yle 2016 Başkanlık seçimleri öncesinde gizli bir anlaşma yapmadığının altını tekrar çizdi.
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ise Trump'ın yalan haber listesini açıklamasının ardından attığı Tweet'te en ciddi yalan haber vakasının NBC kanalının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkeden kaçtığına dair bir askeri yetkiliye dayandırdığı haber olduğunu belirtti.
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