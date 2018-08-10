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Başkan Trump’tan Türkiye Tweet'i

10.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

Türkiye ve Amerika arasında, rahip Brunson üzerinden başlayan ve sonrasında karşılıklı yaptırımlarla gittikçe yükselen gerilimde Başkan Trump’tan Türkiye mesajı geldi

Başkan Trump’tan Türkiye Tweet'i

Türkiye ve Amerika arasında, rahip Brunson üzerinden başlayan ve sonrasında karşılıklı yaptırımlarla gittikçe yükselen gerilimde Başkan Trump’tan Türkiye mesajı geldi.

Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Türkiye ile yaşanan krizi gündeme getirdi. “Türkiye ile alüminyum ve çelik ticaretinde gümrük vergilerin iki katına çıkarılmasına onay verdim” dedi.

Trump, Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" diye yazdı.

Trump'ın Twitter üzerinden Türkiye açıklamasının hemen ardından, Dolar, 6.38 TL ve Euro da 7.31 TL seviyesine çıktı.

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Trump'tan Türkiye Tweet'iTrump'tan Türkiye Tweet'i
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