Başkan Trump’tan Türkiye Tweet'i

Türkiye ve Amerika arasında, rahip Brunson üzerinden başlayan ve sonrasında karşılıklı yaptırımlarla gittikçe yükselen gerilimde Başkan Trump’tan Türkiye mesajı geldi.
Trump, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Türkiye ile yaşanan krizi gündeme getirdi. “Türkiye ile alüminyum ve çelik ticaretinde gümrük vergilerin iki katına çıkarılmasına onay verdim” dedi.
Trump, Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla değer kaybederken, Türkiye'den çelik ve aluminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim! Alüminyumda oran yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" diye yazdı.
Trump'ın Twitter üzerinden Türkiye açıklamasının hemen ardından, Dolar, 6.38 TL ve Euro da 7.31 TL seviyesine çıktı.
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
KKTC'de taksiciyi silah zoruyla kaçırtan kadın tutuklandı
Son dakika! CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu
Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
O meydana Erdoğan'ın ismi verildi
Din adamı kadın oldu! O artık kendi ülkesinin güzellerinden biri
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum