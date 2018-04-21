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Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Norveç'te Kamu Yolları İdaresi Başkanı olan Terje Moe Gustavsen, lise mezuniyeti kutlamalarında "kavşaklarda cinsel ilişkiye girilmemesi" ile ilgili bir bildiri yayınladı. Öğrencilere, sürücülerin yol üzerinde çıplak birilerini görmesinin şaşkınlığa yol açacağı ve bunun da kazalara sebep olacağını söylendi.

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Norveç'te öğrencilerin lise mezuniyetlerini kutladıkları hafta boyunca verilen partilerin geleneklerinden biri de döner kavşaklarda ilişkiye girmek. İçkinin su gibi aktığı partilerde sarhoş olup kavşaklarda çıplak şekilde ilişkiye girmek gençler arasında oldukça popüler bir aktivite.

Bu tuhaf gelenek sebebiyle Norveçli gençler, kazalara neden olmamaları için geleneksel lise sonrası parti dönemi boyunca kavşaklarda cinsel ilişkiye girmeyi bırakmaları konusunda uyarıldı.

KAZALARA SEBEP OLUYOR

Norveç'te Kamu Yolları İdaresi Başkanı olan Terje Moe Gustavsen, sürücülerin yol üzerinde çıplak birilerini görmesinin şaşkınlığa yol açacağı ve bunun da kazalara sebep olacağını söyleyen yetkililer gençleri uyararak trafiği tehlikeye atmamalarını rica etti.

KÖPRÜDE ÇIPLAK KOŞUDA VAR

Yetkililerin üç farklı kavşakta ilişkiye girene ödül verileceği açıklanan Ringaker kasabasındaki bir meydan okumanın yayılması üzerine harekete geçtiği açıklandı. Kasabadaki etkinlikte ayrıca, şehirdeki 1 mil uzunluğundaki köprüden çıplak bir şekilde koşmayı da içeren bir meydan okuma da mevcut.

40 BİN KİŞİ KATILIYOR

Geleneksel kutlamalar genellikle 20 Nisan'da başlayıp yaklaşık 17 Nisan'da sona eriyor ve yaklaşık 40.000 genç bu etkinliklere katılım gösteriyor. Etkinlikler boyunca öğrenciler genellikle renkli tulumlar giyer ve yerel kasabalarda dolaştıkları otobüs, araba veya vanlar kiralarlar.

Russ kutlamaları adı verilen ritüellerin listesi bir okuldan diğerine değişirken, neredeyse her zaman alkol, çıplaklık ve cinsellik içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Terje Moe Gustavsen

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
20 nisanda başlayıp nasıl 17 nisanda bitiyor adam gibi yazin
20 nisanda başlayıp 17 nisanda sona ermesi çok iyiymiş
Geri geri koşuyorlarmış
editör habere kaptırmış kendini. eee akıl küçükbaş da olursa 20 nisan da başlar 17 nisan da biter.
çüş be.. ne diyor bunlar
sırf haber olsun zaten porno sayfası gibi site
adamlar ne ile upraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz
hangi baba kızının bu duruma güşmesini ister.
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