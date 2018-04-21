Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Norveç'te öğrencilerin lise mezuniyetlerini kutladıkları hafta boyunca verilen partilerin geleneklerinden biri de döner kavşaklarda ilişkiye girmek. İçkinin su gibi aktığı partilerde sarhoş olup kavşaklarda çıplak şekilde ilişkiye girmek gençler arasında oldukça popüler bir aktivite.

Bu tuhaf gelenek sebebiyle Norveçli gençler, kazalara neden olmamaları için geleneksel lise sonrası parti dönemi boyunca kavşaklarda cinsel ilişkiye girmeyi bırakmaları konusunda uyarıldı.

KAZALARA SEBEP OLUYOR

Norveç'te Kamu Yolları İdaresi Başkanı olan Terje Moe Gustavsen, sürücülerin yol üzerinde çıplak birilerini görmesinin şaşkınlığa yol açacağı ve bunun da kazalara sebep olacağını söyleyen yetkililer gençleri uyararak trafiği tehlikeye atmamalarını rica etti.

KÖPRÜDE ÇIPLAK KOŞUDA VAR

Yetkililerin üç farklı kavşakta ilişkiye girene ödül verileceği açıklanan Ringaker kasabasındaki bir meydan okumanın yayılması üzerine harekete geçtiği açıklandı. Kasabadaki etkinlikte ayrıca, şehirdeki 1 mil uzunluğundaki köprüden çıplak bir şekilde koşmayı da içeren bir meydan okuma da mevcut.