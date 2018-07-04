Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

Sokak ortasında yürüdüğü bir esnada, aniden karşısına çıkan iki kişi tarafından yolu kesilen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.,
Başörtülü kızın önce başörtüsü zorla kafasından çekip alan gözü dönmüş ırkçılar, daha sonra zavallı kızın üzerindeki giysileri de yırtarak çıkardılar.
GÖĞSÜNÜ VE BACAKLARINI KESTİLER
Sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşen ve bağırmasına rağmen kimseden yardım alamayan kızın sutyenini dahi parçalayan ırkçılar, “Pis Arap” gibi sözcükler kullanarak, kızın göğüs kısmında ve bacaklarında kesici bir aletle derin izler bıraktılar.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda Japonya’yı iki Fas kökenli futbolcunun attığı goller sayesinde elediği günün akşamında meydana gelen olay, Belçika’daki Müslüman toplumunu derinden yaralarken, dosyayı ele alan hakim tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.
İHA
CHP'de kazan kaynıyor!
Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi
Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye cevap
CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum