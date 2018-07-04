Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

Sokak ortasında yürüdüğü bir esnada, aniden karşısına çıkan iki kişi tarafından yolu kesilen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.,

Başörtülü kızın önce başörtüsü zorla kafasından çekip alan gözü dönmüş ırkçılar, daha sonra zavallı kızın üzerindeki giysileri de yırtarak çıkardılar.

GÖĞSÜNÜ VE BACAKLARINI KESTİLER



Sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleşen ve bağırmasına rağmen kimseden yardım alamayan kızın sutyenini dahi parçalayan ırkçılar, “Pis Arap” gibi sözcükler kullanarak, kızın göğüs kısmında ve bacaklarında kesici bir aletle derin izler bıraktılar.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Belçika Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda Japonya’yı iki Fas kökenli futbolcunun attığı goller sayesinde elediği günün akşamında meydana gelen olay, Belçika’daki Müslüman toplumunu derinden yaralarken, dosyayı ele alan hakim tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirenlerin yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

İHA

