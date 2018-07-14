Basra’daki Protestolar Irak Geneline Yayılıyor

Irak Başbakanı Haydar el Ebari, işsizliği protesto için halkın sokaklara döküldüğü güneydeki Basra kentinde sükuneti sağlamaya çalışıyor.
Abadi, Brüksel’de katıldığı NATO zirvesinden ayrıldıktan sonra doğrudan Basra’ya gitti ve yetkililerle görüşmeler yaptı.
Pazar günü patlak veren protestolar sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu bir protestocu hayatını kaybetti. Bu olay sahadaki öfkenin daha da artmasına neden oldu.
Göstericiler lastikleri ateşe vererek yolları tıkadı, hükümet binalarına baskın düzenlemeye çalıştı.
Protestolara katılanlar, işsizliğin yanısıra yaşam maliyetlerinin artması ve kentteki temel hizmetlerin eksikliğine de tepki gösteriyor.
Başbakan Ebadi petrol zengini bölgenin valise ve enerji liderleriyle biraraya gelirken, Iraklı Şii lider Ayetullah Ali el-Sistani’nin temsilcisi Abdülmehdi el Karbalai ise protestoculara destek verdi. Sistani, “Bu cömert bölgenin Irak’daki en perişan bölgelerden biri olması adil değil ve asla kabul edilemez” dedi.
Protestoculardan Abdullah Halid AFP’ye yaptığı açıklamada, “İnsanlar aç, su yok, elektrik yok” dedi.
Basra’daki protestolar kuzeydeki diğer bazı bölgelere de sıçradı. Dhi Qar, Maysan ve Necef bölgesinde de gösteriler düzenlendi. AFP muhabiri, Necef’te çok sayıda protestocunun yaralandığını bildirdi. Nasiriye’de de çok sayıda sivil ve polisin valilik konutu civarında çıkan olaylarda yaralandığı belirtildi.
Mayıs’taki seçimlerde koalisyonu en yüksek oyu alan etkili Şii lider Mukteda Sadr da protestoculara destek mesajı verdi ancak iki tarafın da şiddete başvurmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Necef’teki gösteriden Ali adlı bir protestocu da, “Bu bir protesto değil, Necef’teki gençlerin devrimi. Irak halkı artık yeter dedi. Kimse size bu protestonun herhangi bir siyasi partiyle bağlantılı olduğunu ya da bu protestoların herhangi birisi tarafından yönlendirildiğini söyleyemez. Bu kişiler Necef halkı, gençler ve aşiret üyeleri. Talepler net. Protestocular havalananı kapattırmaya geldiğinde amaç bu rejime güç gösterisi yapmak. İnsanlar bu rejimi artık istemiyor, partilerini, seçimlerini istemiyor” diye konuştu.
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