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Başsavcılık: ‘Bylock Bağlantılı Tahliyeler Kapıda’

27.12.2017 21:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin cep telefonu numarasının, iradeleri dışında Fethullah Gülen örgütünün mesajlaşma uygulaması ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı. Bu kişilere yönelik suçlamalar da yeniden değerlendirilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin cep telefonu numarasının, iradeleri dışında Fethullah Gülen örgütünün mesajlaşma uygulaması ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı. Bu kişilere yönelik suçlamalar da yeniden değerlendirilecek.

Türkiye'de bugüne kadar 215 bin kullanıcının Bylock uygulamasına sahip olduğu belirlendi. Bu kullanıcılardan 23 binine soruşturma açıldı. Ancak Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bunların çoğunun namaz saati ve müzik uygulaması olan ‘Mor Beyin'den bilgileri ve rızaları dışında Bylock'a yönlendirildiğini açıkladı.

Habere göre Kocaman, "Detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edildi. Farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı'na göre "Mor Beyin yazılımını geliştiren eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçmış. Hakkında soruşturma başlatılan Erbakırcı için yakalama kararı çıkartıldı.

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