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Başsız ceset skandalı iki ülkenin sınırlarını değiştirdi!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 10:55 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hollanda ile Belçika'nın sınırında yer alan bir toprak parçasında bulunan cesede müdahale etmekte güçlük yaşanınca, toprak takası yapılarak iki ülkenin sınırı tekrar çizildi.

İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Anlaşmayla, Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika'yla 30 dönüm alanı takas etti.

NEHİR KIYISINDA BAŞSIZ CESET BULUNDU

Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi.

BÜYÜK ZORLUK YAŞANDI

Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi.

Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.

UYUŞTURU BAĞIMLILARININ MEKANI HALİNE GELMİŞTİ

15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya aitti.

TOPRAKLAR TAKAS DEĞİLDİ

İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika Hollanda sınır toprak takası

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