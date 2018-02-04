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Başvuru sonucu uzayan mülteciler bütçeye ek maliyet

04.02.2018 16:25 | Son Güncelleme

Alman medyasındaki bir habere göre Almanya’da sığınma başvuruları 15 aydan uzun süren kişilere sığınmacı yardımının yanı sıra kira yardımı da yapılıyor.

Bunun bütçeye maliyeti yıllık fazladan 33 milyon euro.Almanya'da, 2015'te en üst seviyeye erişen mülteci krizinin başlamasından bu yana halen işlemleri devam eden sığınma başvuru sayısı yaklaşık 58 bin. Bunun dörtte biri 15 aydan uzun süredir işlemleri devam eden başvurular ve bu durumda sığınma talebinde bulunan göçmenlere Almanya'daki yaşamları için fazladan ödenen yardımlar 33 milyon euro tutuyor.

Bild am Sonntag'ın haberine göre, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) işlemleri başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış sığınma başvurularının sayısı 57 bin 693.

Bu başvurulardan yaklaşık 14 bini ise 15 aydan uzun bir süredir işlemleri devam eden başvurular. Bu verilere göre işlem yapılmaya başlanan her dört sığınma başvurusundan birisinin sonuçlanma süresi 15 aydan daha uzun zaman alıyor.

Sığınma başvurusu bekleyenlerin kiraları da ödeniyor

Başvuruları uzun süren sığınmacılar bu süreç içerisinde sadece sığınmacılara verilen yardımlardan yararlanmıyor, aynı zamanda sosyal yardım almaya da hak kazanıyor. Bu yardımlar arasında sığınmacıların kiralarının ödenmesi de yer alıyor.

Habere göre 15 aydan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen başvuruları henüz sonuçlandırılmayan 14 bin civarında sığınmacıya yıllık fazladan 33 milyon euro ödeme yapılıyor.

Konuyla ilgili Bild am Sonntag'a konuşan Hristiyan Demokrat Birlik'li (CDU) Milletvekili Kai Wegner, bu durumu "skandal” olarak nitelendiriyor.

Wegner, "Ortalama gelir elde edenlerin ancak rüyalarında gördükleri sosyal yardımlarımızın bazı mülteci ailelerine kazanç sağlaması tam bir skandal” dedi.

Yasaların hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirten Wegner, sığınma başvurusunda bulunanlara yapılan yardımları düzenleyen yasanın "süresi ne kadar uzun olursa olsun bütün süreç için geçerli olması” gerektiğini ifade etti.

DW,KNA/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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