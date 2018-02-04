Başvuru sonucu uzayan mülteciler bütçeye ek maliyet

Bunun bütçeye maliyeti yıllık fazladan 33 milyon euro.Almanya'da, 2015'te en üst seviyeye erişen mülteci krizinin başlamasından bu yana halen işlemleri devam eden sığınma başvuru sayısı yaklaşık 58 bin. Bunun dörtte biri 15 aydan uzun süredir işlemleri devam eden başvurular ve bu durumda sığınma talebinde bulunan göçmenlere Almanya'daki yaşamları için fazladan ödenen yardımlar 33 milyon euro tutuyor.

Bild am Sonntag'ın haberine göre, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ne (BAMF) işlemleri başlatılmış ancak henüz sonuçlandırılmamış sığınma başvurularının sayısı 57 bin 693.

Bu başvurulardan yaklaşık 14 bini ise 15 aydan uzun bir süredir işlemleri devam eden başvurular. Bu verilere göre işlem yapılmaya başlanan her dört sığınma başvurusundan birisinin sonuçlanma süresi 15 aydan daha uzun zaman alıyor.

Sığınma başvurusu bekleyenlerin kiraları da ödeniyor

Başvuruları uzun süren sığınmacılar bu süreç içerisinde sadece sığınmacılara verilen yardımlardan yararlanmıyor, aynı zamanda sosyal yardım almaya da hak kazanıyor. Bu yardımlar arasında sığınmacıların kiralarının ödenmesi de yer alıyor.