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Bataclan'da Tartışma Yaratan Konser

11.06.2018 18:16 | Son Güncelleme

‘‘Cihat’’ adlı albüm çıkaran Rapçi Medine’nin 2015'teki IŞID saldırısının gerçekleştiği ve 90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonunda yapmayı planladığı konser polemik yarattı

Bataclan'da Tartışma Yaratan Konser

‘‘Cihat’’ adlı albümüyle tanınan Fransız rap şarkıcısı Medine, 13 Kasım 2015’te IŞİD’in saldırısına mekan olan ve 90 kişinin yaşamını yitirdiği Bataclan Konser Salonu’nda, Ekim ayında vereceği konser Fransa’da polemik yarattı. Medine’nin konser vereceğinin açıklanmasının ardından, iktidardaki Republique en Marche, ana muhalefet Cumhuriyetçiler (LR) ve aşırı sağ Ulusal Birleşme (eski Ulusal Cephe), konseri protesto ettiklerini duyurdu. LR milletvekili Eric Ciotti, Macron’dan konseri iptal etmesini istedi.

Paris’te 2015’te yaşanan Charlie Hebdo saldırısından yalnızca bir hafta önce çıkardığı ‘‘Don’t laik’’ adlı şarkısıyla polemik yaratan Medine’nin Bataclan’da konser vereceği haberi sosyal medyayı da salladı. #Bataclan ve #Médine etiketleriyle Twitter üzerinden çok sayıda tepki toplayan konsere karşı change.org adlı internet sitesinden de imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Pazar akşamına kadar 8 bin 600 kişi imza attı.

Medine’nin 2015 yılında çıkardığı ‘‘Don’t laik’’ adlı şarkısında ‘‘Golgotha'da olduğu gibi laikleri çarmıha gerelim / Çok evlilik Strauss-Kahn arkadaştan daha iyi / Aptalların başına fetva verdim’’ gibi sözleri büyük tepki çekmişti. Şarkıcı daha önce 2005’te çıkardığı ‘‘Cihat, en büyük savaş insanın kendi kendisine karşı verdiği savaştır’’ albümü de olay yaratmıştı.

Medine’nin, IŞİD saldırısı sonucu 90 kişinin hayatını yitirdiği Bataclan’da konser verecek olmasına Twitter üzerinden tepki gösteren Ulusal Birleşme (RN) lideri Marine Le Pen, ‘‘Hiçbir Fransız, bu adamın Bataclan katliamının olduğu yere kirli sözlerini dökmesini kabul edemez. İslamcı köktenciliğe kayıtsızlık, artık yeter!’’ dedi.

Cumhuriyetçiler’in (LR) Genel Başkanı Laurent Wauquiez de, ‘‘Kurbanlara günah, Fransa’yı onursuzlaştıran bir karar’’ dedi. LR milletvekili Éric Ciotti de, ‘‘Bu 13 Kasım Bataclan kurbanlarına bir hakarettir’’ diyerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan konseri iptal etmesini istedi. Bazı Cumhuriyetçiler de, İçişleri Bakanı Gerard Collomb’u göreve davet etti.

İktidardaki Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) Hareketi sözcüsü Aurore Bergé de, ‘‘Şarkılarının sözleri cinayete bir çağrıdır. Laikleri Golgotha’daki gibi çarmıha germen çağrısının başka bir anlamı olamaz’’ diye konuştu.

Tepkilere henüz yanıt vermeyen rapçi Medine, 2015 yılında alevlenen polemiğin ardından LCI haber kanalında kendisini,‘‘Bu sözler bir İslamcı broşür olarak değil, bir rap parçası olarak yargılanmalı. Laikliğin bir eleştirisi değil, daha çok din karşıtı propaganda yapanların eleştirisi’’ sözleriyle savunmuştu.

Şarkıcı, 2015’te çıkardığı albümde yer alan ‘‘Faisgafatwa’’ adlı şarkısında da radikal islamcıları, ‘‘Nike Air'larında secdeye geldin/ mahalleme adam bulmaya gelme, burası senin fidanlığın değil’’ demişti.

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