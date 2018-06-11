Bataclan'da Tartışma Yaratan Konser

‘‘Cihat’’ adlı albümüyle tanınan Fransız rap şarkıcısı Medine, 13 Kasım 2015’te IŞİD’in saldırısına mekan olan ve 90 kişinin yaşamını yitirdiği Bataclan Konser Salonu’nda, Ekim ayında vereceği konser Fransa’da polemik yarattı. Medine’nin konser vereceğinin açıklanmasının ardından, iktidardaki Republique en Marche, ana muhalefet Cumhuriyetçiler (LR) ve aşırı sağ Ulusal Birleşme (eski Ulusal Cephe), konseri protesto ettiklerini duyurdu. LR milletvekili Eric Ciotti, Macron’dan konseri iptal etmesini istedi.

Paris’te 2015’te yaşanan Charlie Hebdo saldırısından yalnızca bir hafta önce çıkardığı ‘‘Don’t laik’’ adlı şarkısıyla polemik yaratan Medine’nin Bataclan’da konser vereceği haberi sosyal medyayı da salladı. #Bataclan ve #Médine etiketleriyle Twitter üzerinden çok sayıda tepki toplayan konsere karşı change.org adlı internet sitesinden de imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya Pazar akşamına kadar 8 bin 600 kişi imza attı.

Medine’nin 2015 yılında çıkardığı ‘‘Don’t laik’’ adlı şarkısında ‘‘Golgotha'da olduğu gibi laikleri çarmıha gerelim / Çok evlilik Strauss-Kahn arkadaştan daha iyi / Aptalların başına fetva verdim’’ gibi sözleri büyük tepki çekmişti. Şarkıcı daha önce 2005’te çıkardığı ‘‘Cihat, en büyük savaş insanın kendi kendisine karşı verdiği savaştır’’ albümü de olay yaratmıştı.