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Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği için tarih yok

18.05.2018 00:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği ile üyeliğe aday Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirvede, işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı.

Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği için tarih yok

Ancak AB liderleri bu ülkelere üyelik konusunda tarih vermedi.Avrupa Birliği (AB) ile üyeliğe aday altı Batı Balkan ülkesinin liderleri Perşembe günü AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da bir araya geldi.

AB liderleri, toplantıda Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ile işbirliğini artırmayı istediklerini dile getirdi ancak AB’ye tam üyeliğin zaman alacağı mesajı verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında "bugün AB'nin genişlemesi konusunda karar alınmadığını” belirtti ancak bu ülkelerin üyelik perspektifinin bulunduğunu söyledi. Merkel, Batı Balkan ülkelerinin 2025 yılından itibaren AB'ye üye olmasına ilişkin somut bir takvimi ise reddetti. Merkel, "Bu tür bir tarih hedeflenmesini düşünmüyorum, çünkü burada ilerleme temelinde gerçekleşecek bir üyelik söz konusu” dedi. Merkel, bu ülkelerde hukuk devleti ilkelerinin ne kadar uygulandığı, yolsuzlukla nasıl mücadele edildiği gibi soruların yanıtlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da benzer görüşleri dile getirdi. Jeostratejik nedenlerle bu ülkeleri desteklemenin şart olduğunu ifade eden Macron, ancak AB içinde reform yapılmadan genişlemeden yana olmadığını vurguladı.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipilä da söz konusu ülkelerin AB'ye üyeliklerine ilişkin somut bir takvime karşı çıktı.

2025'den itibaren üyelik perspektifi

Toplantıya ev sahipliği yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz ise Batı Balkan ülkeleriyle yakınlaşmayı daha hızlı gerçekleştirmekten yana bir tutum izliyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da "Batı Balkan ülkelerinin geleceğine ilişkin AB'den başka bir seçenek görmediğini” vurguladı.

Avrupa Komisyonu, öngörülen reformları hayata geçirdikleri takdirde bu ülkelerin 2025 yılından sonra üye olabilecekleri görüşünde. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise 2025'ten itibaren bu ülkelerin üyeliğe kabul edilebileceğini ifade etti. Ancak bunun için her ülkenin sağladığı ilerlemeye bakılacağını belirten Hahn, "Avrupa yönünde ne kadar hızlı ilerleyecekleri ülkelerin kendisine bağlı” dedi.

Haziran ayında yapılacak AB zirvesinde, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda karar verilmesi bekleniyor. Sırbistan ve Karadağ ile üyelik müzarekeleri sürüyor.

AB üyeleri ile Batı Balkan ülkelerinin liderlerinin katılacağı bir sonraki zirvenin ise Temmuz ayının başında İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılması planlanıyor.

dpa,rtr/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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