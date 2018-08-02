Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik

Parlamentoya verilen bir yasa tasarısında Batı Trakya’da müftülerin (tayinli), aynı zamanda aile hukuku ve miras meselelerinde ‘yargı yetkisi’ bulunduğu, dolayısıyla da diğer hakimler gibi 67 yaşını tamamladıklarında mecburi emekliye sevk edilecekleri belirtildi. Aynı madde gereğince sözkonusu maddeyi içeren tasarı oylanıp yasa halini aldıktan sonra, atamayla gelen iki müftü iki ay içinde emekliye sevk edilecekler. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, müftülerin tayin edilmesi uygulamasını değiştirmek Yunan hükümetinin gündeminde bulunmuyor. Bu nedenle de hükümet, Gümülcine ve İskeçe’de geçici olarak ‘müftü naibi’ atamak niyetinde.
AZINLIK TAKİPTE
Kendi dini liderlerini kendi seçmek isteyen Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ileri gelenleri ise sözkonusu yasa tasarısı maddesi hakkında herhangi bir yorum yapmadan önce Yunan hükümetinin bu konuda atacağı adımları beklemek gerektiğini ifade ettiler.
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