Batı Virginia’da Öğretmenler Greve Gitti Okullar Kapandı 

Amerika’nın Batı Virginia eyaletindeki 680 okulun tamamı, öğretmenlerin maaş artırımı isteğiyle greve gitmesi nedeniyle kapalı kaldı.
Batı Virginia’daki öğretmenler maaşlarını protesto ediyor. Batı Virginia, öğretmen maaşları bakımından eyaletler arasında ülke sıralamasında 48. sırada yer alıyor. Ortalama bir öğretmenin yıllık maaşı 44 bin 701 dolar. İşe yeni başlayan bir öğretmen ise 32,435 dolar alıyor.
Eyalet valisi Jim Justice, öğretmenlerin maaşlarını gelecek yıl yüzde 2, sonraki iki yılda da yüzde 1 artıran kararı imzaladı. Ancak Batı Virginia’daki öğretmenler, özellikle sağlık harcamalarındaki artış göz önüne alındığında, maaş artırımının çok yetersiz olduğunu düşünüyor.
Batı Virginia Eğitim Birliği Başkanı Dale Lee, binlerce öğretmenin milletvekilleri ve vali üzerinde baskı uygulamak için eyalet başkenti Charleston’daki meclis binası önünde toplandığını söyledi.
Lee, öğretmen camiasının öfkeli olduğunu ve şikayetlerine kulak verileceğini umduklarını belirtti.
Vali Justice ise Charleston Gazzette Mail adlı yerel gazeteye verdiği demeçte, “Meclis sözünü söyledi ve ben de (maaş artırımı) yasayı imzaladım. Öğrencilerimiz, çocuklarımız sınıfta olmalı. Ailelerimiz de bu korkunç sorunla baş edebilmek için işlerini bırakıp evde kalmak zorunda kalmamalı” diye konuştu.
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