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Batılı kiliselere Suriye'de misyonerlik suçlaması

01.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Süryani Ortodoks Kilisesi Partiği Batılı Hristiyan kiliseleri Suriye ve Irak'ta misyonerlik yapmakla suçladı.

Batılı kiliselere Suriye'de misyonerlik suçlaması

Dünya Süryanilerinin dini lideri, insanların çaresizliğinden faydalanıldığını öne sürdü.Suriye'deki Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem, Batılı Hristiyan grupların iç savaşta yardıma muhtaç kişilerin çaresizliklerinden faydalanmaya çalıştığını öne sürdü. Dünya genelindeki Süryanilerin dini lideri, farklı kiliselerin mensuplarını misyonerlikle suçladı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Kiliseler Konferansı (KEK) Genel Kurulu'nda konuşan II. Efrem, söz konusu dini grupların yaptıkları yardımlar karşılığında Süryanileri, kendi kilise ve örgütlerine bağlamaya çalıştıklarını öne sürdü.

Süryanilerin dini lideri II. Efrem, "Muhtaç insanlara yardım ediyorlar ama onların kendi kilise ve örgütlerine mensup olmalarını sağlayarak, misyonerlik yapıyorlar" dedi. II. Efrem, özellikle de Irak ve Suriye'de misyonerlik yapan belirli kilise ve gruplar olduğunu söyledi.

"Avrupa'da da misyonerlik yapılıyor"

II. Efrem söz konusu misyonerlik faaliyetlerinin Ortadoğu'dan Avrupa'ya kaçmak zorunda kalan Süryanilere de yapıldığını belirtti. Süryanilerin dini lideri, misyonerlikle suçladığı kiliselerin ismini vermektense kaçındı.

Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Iğnatius II. Efrem, günümüzde Ortadoğu'da Hristiyanlığın tarihteki ağırlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Ortadoğu'da Hristiyanların var olmaya devam etmesi için güvenliğe ve mali desteğe ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Katolikler hariç Avrupa’daki tüm Hristiyan mezheplerden yaklaşık 500 kişinin katıldığı konferansta II. Efrem, ayrıca Avrupa’nın ve kendi kilisesinin son on yılda milyonlarca işçi ve mülteciye "mükemmel bir misafirperverlik" sergilediğini vurguladı.

DW,epd/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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