Bavyera'da CSU kan kaybediyor

Yapılan son anket, kardeş parti CDU ile yaşanan iltica politikası anlaşmazlığının CSU'ya zarar verdiğini ortaya koydu.Almanya'da Ekim ayında eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağı Bavyera'yı mutlak çoğunlukla yöneten Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin oyları erimeye devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketi ‘Infratest dimap' tarafından Bavyera televizyonu için yapılan ankete göre, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna "CSU'yu seçerdim" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38'e geriledi.

Sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan ve Mayıs ayındaki anket sonucunun üç puan gerisine düşen CSU, en çok yaşlılarla kadınlar arasında seçmen kaybediyor. Eyaletteki iktidar partisine desteğin azalmasından en kârlı çıkan, oy oranı iki puan artarak yüzde 16'ya yükselen Yeşiller oldu. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise bir puanlık artışla yüzde 13'e çıktı. Almanya İçin Alternatif'in (AfD) bu eyaletteki oy oranı değişmeyerek yüzde 12'de kaldı.

Yeşiller gibi Hür Seçmenler partisi de oy oranını iki puan arttırarak yüzde 9'a çıkardı. Hür Demokrat Parti (FDP) bir puan kaybederek yüzde 5'e geriledi. Sol Parti'nin oy oranı bir puanlık artışla yüzde 4'e çıkmakla birlikte, yüzde 5'lik barajın altında kaldı.