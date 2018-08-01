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Bavyera'da ilk iltica merkezleri faaliyete geçiyor

01.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Mülteci adaylarının toplu halde barındırılıp işlemlerinin yapılacağı yedi merkez Bavyera’da faaliyete geçiyor.

Bavyera'da ilk iltica merkezleri faaliyete geçiyor

Bavyera dışındaki eyaletler ise “kabul, karar ve geri gönderme” merkezlerine karşı çıkıyor.Almanya'nın Bavyera eyaletinde mülteci adayları için hazırlanan ilk yedi "karşılama, dağıtım, karar, geri gönderme" merkezleri faaliyete geçiyor. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in göç planı çerçevesinde açılan merkezler iltica işlemlerini ve Almanya'da kalmaya hakkı olamayan yabancıların geri gönderilmesini hızlandırmak amacıyla faaliyet gösterecek. Merkezlerde bin ila bin 500 mülteci adayı barınacak.

Bavyera dışındaki eyaletlerin çoğu kabul ve iade merkezlerine karşı çıkıyor. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius, Almanya'da kalma şansı bulunmayan gençlerin ikamet ettirileceği kamplara belediyelerin kendiliğinden talip olmasının beklenemeyeceğini söyledi.

Eyalet yönetimleri rahatsız

Pistorius kabul, karar ve geri gönderme merkezlerinin sorumluluğunun eyaletlere verilmesine ve Federal Polis teşkilatı tarafından denetlenmesine karşı olduklarını dile getirdi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Federal İçişleri Bakanı Seehofer'in kamplarda kimlerin ne kadar kalacağı ve söz konusu merkezleri kapatma yetkisinin eyaletlere verilip verilmeyeceği sorularını yanıtsız bıraktığını söyledi.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat ve Hristiyan Birlik partileri mülteci adayları için kabul merkezleri kurulması hususunda anlaşmışlardı. İltica işlemlerinin bu merkezlerde tamamlanması, iltica hakkı verilmeyenlerin ise bulunduğu merkezden alınıp derhal sınır dışı edilmesi mümkün olacak. Eski Bavyera Başbakanı ve şimdiki Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ilk kabul ve geri gönderme merkezlerinin ekim ayındaki Bavyera milletvekili genel seçimlerinden önce açılacağını duyurmuştu.

DW,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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