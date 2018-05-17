Bavyera’da ‘Polis Devleti’ Endişesi

Bavyera eyaletinde hükümetteki muhafazakar Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) tarafından hazırlanan yeni Polis Görev Yasası’nın yürürlüğe girmesine tepkiler sürüyor.

Polisi adeta sınırsız yetkilerle donatan yasanın en fazla tartışılan yanı, polise mahkeme kararı olmadan, sadece suç şüphesi üzerine bir kişiyi izleme ya da başka önlemler alma yetkisi vermesi.

Muhalefet partileri ve insan hakları örgütleri Polis Görev Yasası’nı “özgürlükleri tehdit eden ve polis devletine gidişin önünü açan yasa” olarak tanımlarken, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) “kardeş partisi” olarak bilinen CSU’dan eyalet başbakanı Markus Söder, yeni yasanın “daha fazla güvenlik ve daha fazla koruma” getireceğini söyledi.

Yeni yasa eyalet polisine somut olmayan “tehdit edici tehlike” durumunda bile bir kişinin özgürlüklerine müdahale etme, izleme, suç teşkil edebilecek bulgulara ulaşmak için telefonları dinleme ve DNA örneği alma yetkisi tanıyor.

Avrupa’da benzeri olmayan yasayla, keyfi bir şekilde, somut bir şüphe olmadan ve mahkemeden izin almadan şüphelilerin vücut tarayıcı, İHA, kamera ve böcekle sürekli kontrol altında tutulmasının önü açılıyor. Aynı şekilde internet bilgilerinin araştırılması, değiştirilmesi veya silinmesine imkan sağlanıyor.