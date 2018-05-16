Bavyera'daki yeni Polis Yasası tartışma yarattı

Polis Yasası'ndaki düzenlemeler, mevcut yasanın Avrupa veri koruma standardına ve Federal Emniyet Teşkilatı Yasası’na uyumlu hale getirilmesi kapsamında hayata geçirildi. Ancak yasayı eleştirenler, diğer eyaletlerde polis yasasında yapılan değişikliklerle karşılaştırıldığında Bavyera'da meclisten geçen Polis Yasası'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana polise en sert yetkileri tanıdığını belirtiyor.

Eyalet meclisinde Salı akşamı 67'ye karşı 89 oyla kabul edilen Polis Yasası polislerin müdahale etme hızından, DNA taramasına ve üniformalara yerleştirilen vücut kamerasının kullanma kapsamının genişletilmesine kadar birçok tartışmalı nokta içeriyor.

Yasa, polise “potansiyel tehlike” durumunda müdahale yetkisi tanıyor.Almanya'nın Bavyera eyaletinde Polis Yasası'nda yapılan yeni düzenlemelere yönelik tepkiler sürüyor. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin, muhalefetin tüm eleştirilerine rağmen eyalet meclisinden geçirmeyi başardığı yasa, polislere kapsamlı yetkiler tanıyor.

Münih Eyalet Mahkemesi hakimlerinden Markus Löffelmann da, Bavyera'daki polislere, Federal Emniyet Teşkilatı'nın terörle mücadelede sahip olduğundan daha fazla yetki tanındığı eleştirisinde bulundu.

Malchow aynı zamanda geçen yaz aylarında üç aya çıkarılan gözaltı süresinin çok uzun olduğunu ifade etti. Polis Sendikası Başkanı, böylesi sert düzenlemelerin tüm eyaletlerin ortak bir Polis Yasası'na bağlı kalmalarını da zorlaştırdığını ifade etti.

Ancak yasadaki "potansiyel tehlike" ifadesinin net şekilde tanımlanmadığı eleştirisi getiriliyor. "Potansiyel tehlike" ifadesi geçen yıl sadece terörle mücadele kapsamında devreye sokulmak üzere yasaya eklenmişti.

Malchow, Polis Yasası'nda öngörülen, özellikle de "potansiyel tehlike" durumlarında polisin daha erken müdahale etme yetkisini eleştirdi. Buna göre polisler somut bir tehdidi beklemeden "potansiyel tehlike" durumunda müdahale edebilecek.

CSU'nun gerekli olduğunu savunduğu Polis Yasası, Polis Sendikası (GdP) tarafından da eleştirildi. Sendika başkanı Oliver Malchow Çarşamba günü ARD televizyonunda katıldığı "Morgenmagazin" programında yasaya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Soruşturma aşamasında DNA alınabilecek

Polis Yasası, soruşturma kapsamındaki şüphelilerin DNA izlerini inceleyebilme hakkını da tanıyor. Yasayı hazırlayanlar, cinsiyet, göz, ten, saç rengi, yaş ve köken gibi verilerle potansiyel tehditlerin sınırlandırılabileceğini savunuyor.

Yine yasaya göre Bavyera polisinin vücut kamerası kullanma kapsamı da genişletildi. Polisin, mahkeme kararı olmadan evlerde de vücut kamerası kullanma hakkı bulunuyor. Polise tanınan teknik imkanların kapsamı da yeni düzenlemeyle genişletildi. Örneğin, "bulut depolama" gibi kişisel bilişim verilerine erişim sağlanabilecek.

Bayvera eyaletinde iktidarda olan CSU yeni Polis Yasası ile başlayan tartışmalar ve yöneltilen eleştiriler üzerine bazı noktalarda değişiklikler de yaptı. Örneğin, kameralarla izleme önlemleri kapsamındaki otomatik yüz tanıma işlevinden vazgeçildi.

On binlerce kişi protesto etti

CSU'lu Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, yasanın uygulamaya geçirilişinin bir komisyon tarafından denetleneceğini ifade etti.

Geçen Perşembe günü Münih'te Polis Yasası'na karşı 40 binin üzerinde kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti. Cuma günü ise yasaya karşı toplanan 110 binin üzerinde imza CSU'lu İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'a sunulmuştu.

DW,dpa,AFP/GA,BK

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