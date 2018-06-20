Bayram ateşkesi bitti! 30 kişi hayatını kaybetti!

Taliban örgütü, Ramazan bayramı için gözettiği ateşkesin ardından bugün düzenlediği ilk büyük eylemde Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bir askeri üsse saldırarak 30 askeri öldürdü ve üssü ele geçirdi.

Taliban'ın üç günlük ateşkesi Pazar günü sona ermişti.

Vali Abdul Gafur Malikzai, sabah saatlerinde iki güvenlik noktasının, Badgis vilayet konseyi üyesi Abdül Aziz Bek ise Balamerghab'da bir askeri üssün Taliban militanlarının saldırısına uğradığını söylediler.

Bek, "Birkaç yönden çok sayıda Taliban geldi. Saatler süren çatışma sonunda 30 Afgan askeri öldü ve üs Taliban'ın eline geçti" dedi.

Bek, bölgede çıkan diğer çatışmalarda 15 Taliban militanının öldürüldüğünü ve örgütün saldırı öncesi keşif hazırlığını ateşkes günlerinde yaptığını bildirdi.

Saldırılar konusunda Taliban'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Bayram günlerinde hükümet de kendi adına ateşkes ilan etmişti. Bu günlerde kentlere gelen Taliban savaşçıları ile Afgan güçleri Ramazan ayının bitimini birlikte kutlamışlardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani, bugün sona erecek olan hükümet ateşkesini 10 gün süreyle uzatma kararı almıştı.

Taliban militanlarının başkent Kabil ve diğer kentlere serbestçe girmelerine imkan veren bu uygulama eleştirilmişti.

ABD önderliğindeki uluslararası güçler tarafından 2001 yılında iktidardan devrilen Taliban, Amerikan ve NATO askerlerinin ülkeden çıkması için mücadele ediyor ve ABD destekli Ghani hükümetini devirerek Afganistan'da şeriat düzeni kurmak istiyor.

