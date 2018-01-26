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Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

26.01.2018 14:32 | Son Güncelleme 18 dakika önce

BBC'nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti. Yılda brüt 150 bin sterlinden fazla maaş alan çalışanların isimlerinin açıklanmasının ardından BBC'de maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.

BBC Maaşlarında indirimi kabul eden erkek BBC sunucuları arasında Nicky Campbell, Jeremy Vine, John Humphrys ve Huw Edwards bulunuyor

BBC'nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti.

Bazı sunucularla BBC arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.

Bu açıklama BBC Çin Editörü Carrie Gracie'nin erkek ve kadın editörler arasındaki maaş farkı nedeniyle görevini bırakmasının ardından geldi.

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle görevini bıraktıEşitlik komisyonu 'maaş adaletsizliği' iddiası için BBC'den bilgi talep edecekPA Carrie Gracie Çin editörlüğünden ayrılmasının gerekçelerini açık bir mektupla duyurmuştu Bağımsız bir kurum tarafından BBC'deki maaş eşitsizliği üzerine hazırlanan denetleme raporu önümüzdeki hafta açıklanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBC, "Maaş adaleti için çeşitli adımlar attık. Önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

BBC Temmuz ayında yıllık 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan BBC çalışanlarının bir kısmının adı açıklanmıştı.

Listedeki çalışanların çoğunun erkek olduğunun anlaşılmasının ardından cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.

Çin editörlüğünden ayrılmasının ardından Londra'daki haber merkezine dönmeyi planlayan Carrie Gracie, burada eşit maaş alabileceğini umduğunu söyledi.

BBC Medya Editörü Amol Rajan ise eğlence endüstrisinde rekabet artarken haber endüstrisinde bunun tam tersi yaşandığını söyledi ve ekledi:

"Geçmişte yüksek maaşlı sözleşmelere imza atmış insanlar, şimdi bunun önemli bir kısmından vazgeçmeyi kabul etti."

Üç araştırma yapıldıBugüne kadar BBC'deki cinsiyet temelli maaş eşitsizliği nedeniyle üç araştırma yapılmıştı:

Ekim ayında yayımlanan bir rapor BBC'de cinsiyetler arası maaş farkının yüzde 9,3 olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere genelinde bu oran yüzde 18,1.

Aynı tarihte yayınlanan bir diğer raporda "sistemli olarak toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu olmadığı" ifadeleri yer aldı.

BBC'nin sunucular, editörler ve muhabirlere verdiği maaşları inceleyen üçüncü araştırmanın sonucu ise önümüzdeki hafta yayımlanacak.

'Maaş farkını 2020'ye dek kapatma' sözüBBC Genel Müdürü Tony Hall, maaşlar arasındaki farkı 2020 yılına kadar kapatma sözü vermişti.

Hall, "BBC maaş, adalet, toplumsal cinsiyet ve temsiliyet konularında örnek olmalı" demişti.

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