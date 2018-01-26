Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

BBC Temmuz ayında yıllık 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan BBC çalışanlarının bir kısmının adı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BBC, "Maaş adaleti için çeşitli adımlar attık. Önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

Bu açıklama BBC Çin Editörü Carrie Gracie'nin erkek ve kadın editörler arasındaki maaş farkı nedeniyle görevini bırakmasının ardından geldi.

Bazı sunucularla BBC arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.

BBC'nin ünlü erkek sunucularının bir kısmı toplumsal cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışmalarının ardından maaşlarında kesinti yapılmasını kabul etti.

BBC Maaşlarında indirimi kabul eden erkek BBC sunucuları arasında Nicky Campbell, Jeremy Vine, John Humphrys ve Huw Edwards bulunuyor

Listedeki çalışanların çoğunun erkek olduğunun anlaşılmasının ardından cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.

Çin editörlüğünden ayrılmasının ardından Londra'daki haber merkezine dönmeyi planlayan Carrie Gracie, burada eşit maaş alabileceğini umduğunu söyledi.

BBC Medya Editörü Amol Rajan ise eğlence endüstrisinde rekabet artarken haber endüstrisinde bunun tam tersi yaşandığını söyledi ve ekledi:

"Geçmişte yüksek maaşlı sözleşmelere imza atmış insanlar, şimdi bunun önemli bir kısmından vazgeçmeyi kabul etti."

Üç araştırma yapıldıBugüne kadar BBC'deki cinsiyet temelli maaş eşitsizliği nedeniyle üç araştırma yapılmıştı:

Ekim ayında yayımlanan bir rapor BBC'de cinsiyetler arası maaş farkının yüzde 9,3 olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere genelinde bu oran yüzde 18,1.

Aynı tarihte yayınlanan bir diğer raporda "sistemli olarak toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu olmadığı" ifadeleri yer aldı.

BBC'nin sunucular, editörler ve muhabirlere verdiği maaşları inceleyen üçüncü araştırmanın sonucu ise önümüzdeki hafta yayımlanacak.