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BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

08.01.2018 06:34 | Son Güncelleme 1 saat önce

BBC Çin editörü Carrie Gracie, bulunduğu pozisyondan, "erkek iş meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini" gerekçe göstererek istifa etti. Gracie, kendisi ile aynı pozisyonda iki erkeğin, "en az yüzde 50 fazla" maaş kazandığını öğrendiğinde dehşete düştüğünü de söyledi.

BBC Çin editörü Carrie Gracie, 'maaş adaletsizliği' nedeniyle istifa etti

BBC Çin editörü Carrie Gracie, bulunduğu pozisyondan, "erkek meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini" gerekçe göstererek istifa etti.

30 yıldır kurumda çalışan Gracie, yazdığı açık istifa mektubunda, BBC'de "gizli ve yasadışı bir maaş kültürü" bulunduğunu belirtti.

Carrie Gracie, kurumda çalışan ve 150 bin sterlin üzeri maaş alan çalışanların üçte ikisinin erkek olduğunun ortaya çıkması ile BBC'nin bir "güven krizi" yaşadığını da söyledi.

BBC, konu ile ilgili "kadınlara karşı sistemli bir ayrımcılık yok" açıklamasını yaptı.

Gracie, editör pozisyonundan ayrıldığını açıklamakla birlikte BBC bünyesinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Yaptığı istifa açıklamasında, televizyon haber merkezindeki eski pozisyonuna döneceğini ve burada "eşit maaş beklentisinde" olduğunu açıkladı.

Çin uzmanı olan ve akıcı olarak Mandarin Çincesi konuşabilen Gracie, Buzzfeed haber sitesi tarafından yayımlanan mektubunda, İngiliz kamuoyuna seslenerek, "BBC size ait, siz vergi ödeyenlere" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumun eşitlik yasasını deldiğini ve adil, şeffaf bir maaş yapısına karşı direndiğini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum"

CARRIE GRACIE'NİN LİSTEDE YER ALMIYORDU

BBC, geçen yıl Temmuz ayında 150 bin sterlin üzeri kazanan çalışanlarının maaşlarını açıklamak zorunda kalmıştı.

Gracie, BBC'nin ulusalararası editör pozisyonunda iki erkeğe, aynı konumdaki iki kadın editörden "en az yüzde 50 fazla" maaş verdiğini öğrendiğinde dehşete düştüğünü de söyledi.

Açıklanan listede yer alan erkek editörlerden, BBC ABD editörü Jon Sopel, yıllık 200 bin ila 249 bin sterlin arasında kazanırken, Orta Doğu editörü Jeremy Bowen yıllık 150 bin ila 199 bin sterlin arasında maaş alıyor.

Carrie Gracie'nin ismi yıllık 150 bin sterlin üzeri kazananların arasında yer almıyordu.

İstifa eden Gracie, mektubunda, konu ile ilgili şikayeti sonrasında "BBC'nin kendisine büyük bir maaş artışı önerdiğini ama bunu da eşitlik sınırlarına yaklaşamadığını" açıklayarak şöyle devam etti:

"Ben hali hazırda çok iyi kazandığımı düşünüyorum, özellikle de kamu kaynakları ile fonlanan bir organizasyonda çalışan biri için.

"Ben BBC'den yalnızca kadınlara ve erkeklere eşit değer verilmesini yasalaştıran kanuna uymasını istiyorum"

Gracie, kadın çalışanlar arasında "sabrın ve iyi niyetin sınırlarına yaklaşıldığını" da belirtti.

https://twitter.com/janegarvey1/status/950125315250155525

BBC'den istifa sonrası açıklama: Maaş adaleti hayati

BBC medya editörü Amol Rajan, Gracie'nin istifasının kurum için "büyük büyük bir başağrısı" olduğunu ve bu açıklamanın maaş eşitsizliğine yönelik verilen sözlerin "içi boş" olduğunu gösterdiğini söyledi.

Twitter'da konu ile ilgili aralarında BBC gazetecilerinin de olduğu çok sayıda paylaşım yapıldı. "Carrie ile omuz omuza" (#IStandWithCarrie) etiketi ile destek mesajları verildi.

Carrie Gracie mektubu sonrası BBC adına açıklama yapan bir sözcü, kurum için "maaş adaletinin hayati olduğunu" söyledi.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, maaş eşitsizliği ile ilgili yaptığı açıklamada, 2020'ye kadar farkları kapatma sözü vermişti.

BBC, en yüksek maaşlı çalışanlarının listesini açıkladı: Yalnızca üçte biri kadınDünya Ekonomik Forumu: Kadınlar erkeklerden yılda 39 gün daha fazla çalışıyor

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