HABER

BBC, 'Corbyn Rus'a benzetilmek istendi' iddialarını yalanladı

20.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

BBC Newsnight programı, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in şapkalı fotoğrafını değiştirip 'Ruslara benzemesi için şapkasını photoshopla Rus kalpağına benzettiği' iddialarını yalanladı.

BBC, 'Corbyn Rus'a benzetilmek istendi' iddialarını yalanladı

BBC Newsnight programı, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in şapkalı fotoğrafını değiştirip 'Ruslara benzemesi için şapkasını photoshopla Rus kalpağına benzettiği' iddialarını yalanladı.

Perşembe günkü programda, İşçi Partisi lideri Corbyn'in Salisbury'de eski Rus casus ve kızının zehirlendiği olayla ilgili açıklamasına yer verilen bölümde, stüdyonun arka planına Corbyn'in fotoğrafı ve Moskova görüntüsünün yer aldığı bir grafik yansıtıldı.

İzleyicilerden bazıları Corbyn'in şapkasının dijital olarak değiştirilip 'Sovyet muhbirlere' benzetildiğini söyledi.

BBC ise Corbyn'in 'Ruslara benzetilmek için' kıyafetinin hiçbir şekilde değiştirilmediğini ve fotoşoplanmadığını açıkladı.

Açıklamada, Newsnight programının geleneksel olarak her türlü haber için arka plana grafikler yansıtıldığı belirtildi.

Programda arka ekranda yer alan Kızıl Meydan grafiğinin bir benzerinin daha önce de Savunma Bakanı Gavin Williamson'un görüntüsü üzerinde kullanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Corbyn, her zamanki şapkasıyla ve ceketiyle görüntülenmiş, 'daha çok Rus'a benzemesi' için herhangi bir şekilde değişiklik veya fotoşop uygulanmamıştır" dendi.

Yazar programda eleştirdi

Solcu köşe yazarı Owen Jones, Cuma günü çıktığı Newsnight programında sunucu Evan Davis'e 'medya haberi veriş şeklinin rezillik olduğunu' söylemiş, "Ayrıca sizin programınızın da buna dahil olduğunu söylemem gerek" demişti.

Owen Jones, "Dün, programınızın arka planında Jeremy Corbyn bir Sovyet muhbiri gibi giydirilmiş Kremlin semalarında görülüyordu. Rus gibi görünmesi için onu photoshopladınız. İnsanlar bu gibi şeylerden dolayı BBC'ye şikayette bulunmalı" diye konuştu.

Newsnight'ın geçici editörü Jess Brammar programı savunup Twitter hesabından, "Newsnight'ı elbette eleştirin. Bu sağlıklı ve @OwenJones84 gibi kişilerin programımıza gelip kendi stüdyomuzda bizi eleştirmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ama hiç kimse şapkayı photoshoplamadı" mesajı paylaştı.

BBC, konuyla ilgili kaç şikayet geldiğini açıklamadı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

İlginizi Çekebilir

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

Hırvatistan’da OHAL ilan edildi

ABD'de okula saldırı!

ABD'de okula saldırı!

Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

Kız öğrencilerin görüntülerini cinsel içerikli siteye yüklemişler

Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha

Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

Rus diplomatlar İngiltere'yi terk ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.