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BBC İran’ı BM’ye Şikayet Ediyor

12.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Farsça servisi çalışanları ve İran’daki ailelerinin Tahran rejiminin “taciz ve zulmüne” uğradığı gerekçesiyle ilk kez BM’ye doğrudan şikayette bulunacağını açıkladı

BBC İran’ı BM’ye Şikayet Ediyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra’daki Farsça servisi çalışanları ve İran’daki ailelerinin Tahran rejiminin “taciz ve zulmüne” uğradığı gerekçesiyle ilk kez BM’ye doğrudan şikayette bulunacağını ve İran’a engel olunmasını isteyeceğini açıkladı.

BBC bu kararı, geçen yıl İran’daki bir mahkemenin, Farsça servisiyle bağlantılı 150’nin üzerinde kişinin mal varlığını dondurması aldı.

BBC, İranlı yetkililerin tacizlerinin son dönemde daha da kötüleştiğini ve bu konudaki şikayetlerinin “tamamen görmezden gelindiğini” belirtti.

BBC Başkanı Tony Hall yaptığı yazılı açıklamada, “İran’la iş yaparken tacize uğrayan ya da taviz vermeye zorlanan tek medya kuruluşu değiliz. Gerçekte bu hikaye çok daha geniş boyutlu: Bu, temel insan haklarıyla ilgili bir konu” ifadesini kullandı.

İran yargısı bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi’nin başkanı Muhammed Cevad Laricani, BM ve diğerleri tarafından İran’a yöneltilen suçlamaların “ırkçı” ve “Washington, Fransa, Londra ve diğer yerlerce dayatıldığını” iddia etti.

BBC, mal varlığı dondurma kararının yanı sıra, BBC çalışanlarının aile üyelerinin keyfi gözaltına alınması, seyahat yasaklarına maruz bırakılması ya da istihbarat servisi çalışanlarının takibine alınması gibi tacizlerin yaşandığını bildirdi. Ayrıca servisin kadın muhabirlerinin İran hükümeti tarafından “yalan ve lekeleyici haberlerle” hedef alındığı kaydedildi.

BBC, Ekim ayında BM’ye yazılı şikayette bulunmuştu. Bu haftaysa muhabirlerinin doğrudan Cenevre’deki BM İnsan Hakları Konseyi’ne hitap edeceği ve diğer faaliyetlere katılacağı açıklandı.

BBC’nin Farsça servisinin, İran’daki tartışmalı 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bu ülkede faaliyet göstermesi yasaklanmıştı. Ancak çok sayıda İranlı hala kanalın radyo programlarını dinliyor ve uydu yayınlarını izliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, BBC’nin endişelerini İranlı yetkililere aktardığını söyledi.

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