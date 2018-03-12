BBC İran’ı BM’ye Şikayet Ediyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Londra’daki Farsça servisi çalışanları ve İran’daki ailelerinin Tahran rejiminin “taciz ve zulmüne” uğradığı gerekçesiyle ilk kez BM’ye doğrudan şikayette bulunacağını ve İran’a engel olunmasını isteyeceğini açıkladı.

BBC bu kararı, geçen yıl İran’daki bir mahkemenin, Farsça servisiyle bağlantılı 150’nin üzerinde kişinin mal varlığını dondurması aldı.

BBC, İranlı yetkililerin tacizlerinin son dönemde daha da kötüleştiğini ve bu konudaki şikayetlerinin “tamamen görmezden gelindiğini” belirtti.

BBC Başkanı Tony Hall yaptığı yazılı açıklamada, “İran’la iş yaparken tacize uğrayan ya da taviz vermeye zorlanan tek medya kuruluşu değiliz. Gerçekte bu hikaye çok daha geniş boyutlu: Bu, temel insan haklarıyla ilgili bir konu” ifadesini kullandı.

İran yargısı bünyesindeki İnsan Hakları Komitesi’nin başkanı Muhammed Cevad Laricani, BM ve diğerleri tarafından İran’a yöneltilen suçlamaların “ırkçı” ve “Washington, Fransa, Londra ve diğer yerlerce dayatıldığını” iddia etti.