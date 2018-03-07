BBC muhabiri Rus milletvekilinin 'cinsel tacizine uğradı'

Ses kaydında Rustamova'nın bir erkek arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi umduğunu söylediği duyuluyor. Slutsky ise "Harika, onun karısı, benim de metresim olursun" diyor.

Rustamova teklifi reddettiğinde de "Benden uzaklaşmaya çalışıyorsun, beni öpmek istemiyor musun, duygularımı incitiyorsun" dedi.

Görüşme sırasında Slutsky beklenmedik bir şekilde konuyu değiştirdi ve Rustamova'ya BBC'den ayrılıp kendisi için çalışmak isteyip istemediğini sordu.

Muhabirimiz daha sonra Slutsky'nin kendisine yaklaştığını ve kendi ifadesiyle "elini, avcunun içini alt bölgesinde dolaştırmaya başladığını" söylüyor.

Rusya'da cinsel taciz

Rusya'da cinsel taciz konusunda bir yasal düzenleme yok

Rusya'da kurbanların suçlanması sık görülüyor, hatta tecavüz kurbanlarına sıklıkla buna "kendisinin neden olduğu" söyleniyor

Sosyal medya sayesinde farkındalık artıyor. 2016'da "Anlatmaktan korkmuyorum" etiketli bir kampanya Rus Facebook'unda yayılmıştı. Her yaştan ve çevreden kadın ve erkekler başlarından geçen cinsel şiddet olaylarını açıkça yazmıştı.

Aktivistler gençlere çağdaş cinsel eğitim verilmesinden bahsediyor. Avukatlar da cinsel ilişkide rıza şartının yasalarda yer alması için çalışıyor.

Rustamova "Ne olduğunu anlamadım. Ne diyeceğimi bilemiyordum ve garip sesler çıkartıyodum. Donup kaldım. Bir daha oraya gelmeyeceğimi, bana elle sarkıntılık ettiğini söyledim." diyor.

Slutsky ise ses kaydında Rustamova'nın olanları tanımlama biçimine katılmıyor.

Slutsky "Ben sarkıntılık etmem. Yani, tamam, birazcık. Sarkıntılık etmek çirkin bir ifade" diyor.

BBC, 24 Mart 2017'de yaşanan olayla ilgili olarak Slutsky'den yorum yapmasını istedi ancak Rus siyasetçi herhangi bir yanıt vermedi.

Rustamaova'nın dışında RTVI'nın editör yartımcısı Yekatarina Kotrikadze ve TV Rain prodüktörü Daria Zhuk da, son iki haftada Leonid Slutsky'yi cinsel açıdan uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçladı.

Slutky geçen hafta Rusya lideri Vladimir Putin'in parlamentodaki konuşmasının ardından skandal konusunda, bunun bir siyasi komplo olduğunu söylemişti.

Slutsky BBC muhabirlerine açıklamasında "Bunları onlara yazdırıyorlar. İnsanlar başkanı da dahil, Dış İlişkiler Komitesi'nin otoritesinin artmasından rahatsız. Bu tipik bir örnek. Bu sipariş gazetcilik otoritemizi azaltmak yerine daha da arttırdı" demişti.