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BBC Türkçe'de çalışmak ister misiniz?

22.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Farklı dijital platformlarda yayın yapan BBC Türkçe; internet, sosyal medya ve görüntülü haber alanlarında çalışmak üzere multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor. Başvurular için son gün 12 Nisan 2018.

BBC Türkçe'de çalışmak ister misiniz?

Farklı dijital platformlarda yayın yapan BBC Türkçe; internet, sosyal medya ve görüntülü haber alanlarında çalışmak üzere multimedya beceri ve deneyimine sahip gazeteciler arıyor.

Başvuranlar arasından seçilecek adaylar, BBC Dünya Servisi'nin Londra'daki merkezinde görevlendirilecek.

Ayrıntıları aşağıdaki İngilizce iş ilanında bulabilirsiniz.

İş tanımını "appendix" bölümü de dahil olmak üzere dikkatli okumanızı tavsiye ediyoruz.

İlgilenenlerin bu ilanın altındaki linki kullanıp, başvuru formlarını, soruları yanıtlayarak İngilizce doldurmaları gerekiyor.

Başvurular için son gün 12 Nisan 2018.

BBC'nin işe alma prosedürleri gereği tüm başvuruların bu yolla yapılması gerekiyor. Farklı yollarla özgeçmiş göndermek ya da iş başvurusu yapmak ise mümkün değil.

İŞ İLANI VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN.

BBC Türkçe'de çalışmak ister misiniz?

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