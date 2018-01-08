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BBC'nin Çin editöründen ücret eşitsizliği istifası

08.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

BBC'nin dört uluslararası editöründen biri olan Carrie Gracie, kadın ve erkek çalışanlara ödenen ücretler arasındaki eşitsizlik nedeniyle istifa etti.

Gracie, BBC içi ve dışından birçok kişiden destek aldığını belirtti.BBC'nin Çin editörü Carrie Gracie, kurum içinde erkek editörlerin kadın editörlere göre daha fazla ücret aldığı gerekçesiyle görevinden istifa etti.

30 yıldır BBC'de çalışan ve pazartesi günkü istifasına dek Pekin'de görev yapan Gracie'nin, kararını BBC'nin kadın ve erkek çalışanlara ödenen ücretler arasındaki fark sorununu değerlendirmede başarısız oluşunu protesto etme amacıyla aldığı belirtildi.

Kişisel web sitesinde BBC izleyicilerine hitaben bir açıklama yayınlayan Gracie, "bir yandan patronlarla ücret eşitliği için mücadele ederken diğer yandan işini yüksek seviyede kotarmasının artık mümkün olmadığını" dile getirdi.

"Eşit maaşa duyulan açlık"

Gracie, BBC'nin dört uluslararası editöründen erkek olan ikisinin kadın meslektaşlarına göre en az yüzde 50 daha fazla para kazandığını öğrendiğini kaydetti. Kendisi için daha fazla para arayışında olmadığını belirten deneyimli editör, BBC'nin "eşit işe eşit ücret" ödenmesini gerektiren İngiliz yasalarını dikkate almasını talep etti.

Görevi bırakma kararına verilen desteğin "çok duygulandırıcı" olduğunu kaydeden Gracie, bu desteğin çok sayıda kişinin ücret eşitsizliğine dair "memnuniyetsiz olduğunu" gösterdiğini belirtti.

Gracie, "Yalnızca BBC kadınları arasında değil, ülke çapında ve hatta uluslararası ortamda da mevcut olan hissiyatın derecesi ve son saatlerde bana verilen destek, eşit, adil ve saydam bir maaş sistemine duyulan açlığın derinliğine dair çok şey söylüyor" dedi.

Gracie, ücret eşitliği sağlandığı takdirde BBC'deki işine geri döneceğini kaydetti.

Olay üzerine BBC tarafından yapılan açıklamada, kurumun ücret eşitliğine bağlı olduğu belirtildi.

Geçen yıl yayınlanan bir liste, BBC'de en çok ücret alan kişilerin üçte ikisinin erkek olduğunu ortaya koymuştu. Liste ayrıca, kurumun en yüksek maaş alan kadın çalışanının en yüksek ücret alan erkek çalışanın maaşının dörtte birinden daha az olduğunu su yüzüne çıkarmıştı.

BBC 2020 yılına kadar cinsiyetler arasındaki ücret eşitsizliğini tamamen kapatacağını taahhüt etmişti.

AP/DW/BÜ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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