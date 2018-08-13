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BDDK: Swap işlemlerine sınır getirildi

13.08.2018 00:26 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SWAP işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK: Swap işlemlerine sınır getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SWAP işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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