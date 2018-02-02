Beaumont kardeşler: Avustralya'da 1966'da kaybolan 3 çocuğun sırrı kazılarla aydınlanacak mı?

Avustralya polisi, 52 yıl önce kayıplara karışan üç çocuğun esrarını çözebilmek için, bir fabrikanın arazisinde kazı yapmaya başladı. Beaumont kardeşler vakası olarak bilinen olay Avustralya'yı sarsmış ve sırrı bugüne kadar çözülememişti.
9 yaşındaki Jane, 7 yaşındaki Arnna ve 4 yaşındaki Grant Beaumont, 1966 yılında Güney Avustralya'nın Adelaide şehrinde bulunan Glenelg plajına yüzmeye gitmiş, evlerine dönerken ortadan kaybolmuşlardı.
Güney Avustralya polisi, bu yakınlarda tespit edilen kuşkulu bir alanda kazıya başlandığını bildirdi. Kazı yapılan arazinin Beaumont kardeşler kaybolduğu sırada, polis soruşturmasında üzerinde durulan bir kişiye ait olduğu da açıklandı.
Polis yetkilisi komiser Greg Hutchins "Beklentileri çok yükseltmemeye çalışıyoruz ama kazının sonuç vereceğini umuyoruz" diye konuştu.
Getty Images Üç çocuk 1966 yılında Glenelg plajından dönerken ortadan kaybolmuştu Kazı alanı bir iş adamına aitKazı yapılan fabrika arazisi çocukların en son görüldüğü Glenelg plajına yalnızca 5 kilometre mesafedeki North Plympton mahallesinde.
Burası çocuklar kaybolduğu sırada Harry Phipps adında bir işadamına aitti.
Davada polisin şüpheliler arasında değerlendirdiği Phipps 2004 yılında ölmüştü. 2013 yılında bu arazi içinde bir başka bölge kazılmış ama bir şey bulunamamıştı.
Polis yetkilileri soruşturmayı, kaybolan üç çocuğun artık bir hayli yaşlanmış olan anne ve babası Jim ve Nancy Beaumont'u üzmeden yürütmeye gayret ettiklerini söylüyorlar.
Kazının bugün bitmesi umuluyordu ama bir kaç gün daha devam etmesi ihtimali var.
Güney Avustralya eyaleti hükümeti, kaybolan çocukların esrarının çözülmesine yardımcı olacak bilgi verenlere 1 milyon Avustralya doları ödül vereceğini açıkladı.
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