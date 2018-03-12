'Bebeklerle Göz Teması Dil Gelişimini Tetikliyor'

İki kişi olayları benzer şekilde gördüğünde bu kişiler için “aynı frekanstalar” denir. İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar bu söylemi bilimsel olarak da doğruladı. Araştırma, bir ninni eşliğinde birbirlerinin gözünün içine baktıklarında yetişkinlerin ve bebeklerin beyin dalgalarının senkronize olduğunu ortaya çıkardı.

Helen Harrison, gözlerinin içine bakarak sekiz aylık kızı Anya’ya ninni söylüyor. Kızı da bakışlarına karşılık veriyor.

Birkaç dakika sonra Harrison aynı ninniyi bakışlarını kızından başka yöne çevirerek söylüyor.

Hem anne hem de kızı beyin dalgalarını yakalayarak onları incelenmesi için bilgisayara gönderen sensörlerle dolu başlıklar takıyor.

Victoria Leong, “Bebeklerin yetişkinlerin beyin faaliyetlerine kilitlenmesini sağlayan bu inanılmaz yetisi ilk kez ortaya çıkmış oluyor. Sanıyoruz ki bu, bebeklerin bakışları iletişim kurmaya hazır olma konusunda bir işaret olarak algılamalarından kaynaklanıyor,” diyor.

Birbiriyle eşleştirilmiş 36 anne ve çocuğun beyin dalgaları arasında açıkça görülen senkron, göz temasından kaynaklanıyor.