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'Bebeklerle Göz Teması Dil Gelişimini Tetikliyor'

12.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

İki kişi olayları benzer şekilde gördüğünde bu kişiler için “aynı frekanstalar” denir. İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar bu söylemi bilimsel olarak da doğruladı. Araştırma, bir ninni eşliğinde birbirlerinin gözünün içine baktıklarında yetişkinlerin ve bebeklerin beyin dalgalarının senkronize olduğunu ortaya çıkardı

'Bebeklerle Göz Teması Dil Gelişimini Tetikliyor'

İki kişi olayları benzer şekilde gördüğünde bu kişiler için “aynı frekanstalar” denir. İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar bu söylemi bilimsel olarak da doğruladı. Araştırma, bir ninni eşliğinde birbirlerinin gözünün içine baktıklarında yetişkinlerin ve bebeklerin beyin dalgalarının senkronize olduğunu ortaya çıkardı.

Helen Harrison, gözlerinin içine bakarak sekiz aylık kızı Anya’ya ninni söylüyor. Kızı da bakışlarına karşılık veriyor.

Birkaç dakika sonra Harrison aynı ninniyi bakışlarını kızından başka yöne çevirerek söylüyor.

Hem anne hem de kızı beyin dalgalarını yakalayarak onları incelenmesi için bilgisayara gönderen sensörlerle dolu başlıklar takıyor.

Victoria Leong, “Bebeklerin yetişkinlerin beyin faaliyetlerine kilitlenmesini sağlayan bu inanılmaz yetisi ilk kez ortaya çıkmış oluyor. Sanıyoruz ki bu, bebeklerin bakışları iletişim kurmaya hazır olma konusunda bir işaret olarak algılamalarından kaynaklanıyor,” diyor.

Birbiriyle eşleştirilmiş 36 anne ve çocuğun beyin dalgaları arasında açıkça görülen senkron, göz temasından kaynaklanıyor.

Araştırmanın esas şaşırtıcı yanıysa en güçlü senkronun yetişkinin başı başka tarafa dönük, ancak gözleri halen bebeğin gözleriyle temas halindeyken yaşandığı bulgusu oldu.

Doktor Leong, “Anne başka yöne baktığında gözleri hala bebeğin üstündeyse, bebekle iletişim kurma niyeti çok daha açık oluyor. Çünkü başka bir yöne dönük olmasının bir nedeni olması gerekir. Niyetteki bu yoğunlaşmanın çift arasındaki senkronun esas motivasyonu olabileceğini düşünüyoruz,” diyor.

Bebeklerin iletişim kurma niyeti, çıkardıkları seslerin sayısı ve uzunluğuyla ölçülüyor. En uzun süre ses çıkaran bebeklerin yetişkinlerle en güçlü senkrona sahip oldukları düşünülüyor. Bilimadamları bunun da öğrenmeyi daha etkin hale getirdiğini söylüyor.

Uzman, “Bebekler ve onlara bakanların doğrudan göz teması kurması iletişim ve dil gelişimini tetikliyor olabilir,”şeklinde konuşuyor.

Bilimadamlarına göre yetişkin ve bebek beyni arasındaki senkron, her ikisi de iletişim kurmak istediğinde daha yoğun oluyor.

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