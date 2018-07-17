Bedelli askerlik 2018: Yaş sınırı ne kadar, daha önce kaç defa uygulandı?

Adalet ve Kalkınma Partisi, bedelli askerlik uygulamasına dair yasa tasarısını bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuyor.

Böylece dört yıl sonra bir kez daha bedelli askerlik uygulaması yürürlüğe sokulmuş oluyor. Yapılan açıklamalara göre, bedelli askerlik için yaş sınırı 25 ve ücret de 15 bin TL olarak belirlenirken, askerlik süresi de 25 gün olarak tanımlandı.

Bu, Türkiye'de yurt içinde yaşayanlara yönelik özel bir düzenlemeyle yapılan altıncı bedelli askerlik uygulaması olacak.

Bedelli askerl**ik nedir, nasıl yapılıyor?**

Yurt dışında en az üç yıl çalışan erkek Türkiye vatandaşları, belli bir ücret karşılığında 21 günlük süreyle askerlik yaparak yasal olarak zorunlu olan bu koşulu yerine getirmiş sayılıyor.

Bu kişilere dövizle askerlik hizmetine tabi erler (dahte) adı veriliyor.

Zaman zaman da özel yasal düzenlemeler yapılarak, yurt içinde yaşayan erkek Türkiye vatandaşlarına bir bedel karşılığı askerlik yapma hakkı tanınıyor.

Daha önce ne zaman uygulandı?

Yurt içindekilere yönelik ilk bedelli askerlik uygulaması, 1987 yılında Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde çıkarıldı.